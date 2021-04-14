Володимир Зеленський підписав указ щодо пріоритетних напрямків діяльності Представництва президента в окупованому Криму. Цим глава держави затвердив Стратегію роботи органу.

Її метою є підвищення ефективності діяльності Представництва, яке сприятиме дотриманню прав людей в окупованому Криму. Також це необхідно для зміцнення їхньої довіри до державних інституцій.

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Які обов'язки матиме Представництво

Члени Представництва повинні брати участь у розробці пропозицій державної політики щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму.

Також вони мають захищати й підтримувати громадян, які проживають на півострові та повідомляти міжнародним партнерам про порушення їхніх прав.

Водночас Представництво має займатися розвитком взаємодії з Меджлісом кримськотатарського народу та громадськими об'єднаннями, які представляють інтереси українців на окупованій території.

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Також стратегія передбачає, що Представництво президента має брати участь у заходах щодо об'єднання міжнародних зусиль для сприяння деокупації Криму та посилення тиску на Росію.

Крім того, орган повинен сприяти реалізації ефективної інформаційної політики та протидії дезінформації. Зокрема, члени Представництва мають повідомляти Україні правдиву та актуальну інформацію про ситуацію в окупованому Криму.

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