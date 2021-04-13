Freedom House опублікувала глобальний звіт про політичні права та громадянські свободи. Міжнародна правозахисна організація визнала Крим невільним.

Freedom House оцінює доступ людей до громадянських свобод та політичного права у 210 країнах та територіях. Так кримський півострів зайняв 201 місце з 210 за відповідними показниками.

До теми Коли Росія завершить перекидати війська до кордону України: дані розвідки

Міжнародні правозахисники Freedom House займаються підтримкою та дослідженням демократій, політичних свобод і дотримання основних прав людини у світі.

Про що мовиться у звіті Freedom House

У звіті організації присвятили окупованому Криму окремий розділ. Він заснований на фактах, зібраних Кримською правозахисною групою, авторкою розділу є Ольга Скрипник, голова правління КПГ.

Крим позначений як невільний, і отримав вкрай низький бал – 7. Стільки ж балів або менше отримали лише декілька країн і територій, мовиться про окуповані Росією окремі території Донецької та Луганської областей, КНДР, Сирію, а також:

Саудівську Аравію;

Екваторіальну Гвінею;

Туркменістан;

Еритрею;

Тибет;

Сомалі.

У звіт Freedom House зазначили, що багато українців були депортовані або вимушено покинули Крим, також окупаційний уряд півострова:

жорстко обмежує політичні й громадянські права;

блокує на території півострова доступ до незалежних ЗМІ;

застосовує російське антитерористичне законодавство у політичному переслідуванні громадян, які не згодні з діями окупаційної влади.

У документі також мовиться, що в Криму серйозно обмежена свобода зібрань та ЗМІ – публічні заходи не можуть проводити без дозволу влади. "ФСБ заохочує жителів повідомляти про осіб, які висловлюють протест проти анексії. ФСБ часто порушує кримінальні справи проти тих, хто критикує окупацію й утиск кримських татар", – додали у Freedom House.

Порушення права у Криму: останні новини