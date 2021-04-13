Freedom House опубликовала глобальный отчет о политических правах и гражданских свободах. Международная правозащитная организация признала Крым несвободным.

Freedom House оценивает доступ людей к гражданским свободам и политическому праву в 210 странах и территориях. Так Крымский полуостров занял 201 место из 210 по соответствующим показателям.

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Международные правозащитники Freedom House занимаются поддержкой и исследованием демократий, политических свобод и соблюдения основных прав человека в мире.

О чем говорится в отчете Freedom House

В отчете организации посвятили оккупированному Крыму отдельный раздел. Он основан на фактах, собранных Крымской правозащитной группой, автором раздела является Ольга Скрипник, председатель правления КПГ.

Крым обозначен как несвободный, и получил крайне низкий балл – 7. Столько же баллов или меньше получили лишь несколько стран и территорий, говорится об оккупированных Россией отдельные территории Донецкой и Луганской областях, КНДР, Сирии, а также:

Саудовской Аравии;

Экваториальной Гвинее;

Туркменистане;

Эритрее;

Тибете;

Сомали.

В отчет Freedom House отметили, что многие украинцы были депортированы или вынужденно покинули Крым, также оккупационное правительство полуострова:

жестко ограничивает политические и гражданские права;

блокирует на территории полуострова доступ к независимым СМИ;

применяет российское антитеррористическое законодательство в политическом преследовании граждан, которые не согласны с действиями оккупационных властей.

В документе также говорится, что в Крыму серьезно ограничена свобода собраний и СМИ – публичные мероприятия не могут проводить без разрешения властей.

"ФСБ поощряет жителей сообщать о лицах, которые выражают протест против аннексии. ФСБ часто возбуждает уголовные дела против тех, кто критикует оккупацию и притеснение крымских татар", – добавили в Freedom House.

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