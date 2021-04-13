Правозащитники Freedom House признали Крым территорию, где ограничена свобода
Freedom House опубликовала глобальный отчет о политических правах и гражданских свободах. Международная правозащитная организация признала Крым несвободным.
Источник:Freedom House
Freedom House оценивает доступ людей к гражданским свободам и политическому праву в 210 странах и территориях. Так Крымский полуостров занял 201 место из 210 по соответствующим показателям.
К теме Когда Россия завершит перебрасывать войска к границе Украины: данные разведки
Международные правозащитники Freedom House занимаются поддержкой и исследованием демократий, политических свобод и соблюдения основных прав человека в мире.
О чем говорится в отчете Freedom House
В отчете организации посвятили оккупированному Крыму отдельный раздел. Он основан на фактах, собранных Крымской правозащитной группой, автором раздела является Ольга Скрипник, председатель правления КПГ.
Крым обозначен как несвободный, и получил крайне низкий балл – 7. Столько же баллов или меньше получили лишь несколько стран и территорий, говорится об оккупированных Россией отдельные территории Донецкой и Луганской областях, КНДР, Сирии, а также:
- Саудовской Аравии;
- Экваториальной Гвинее;
- Туркменистане;
- Эритрее;
- Тибете;
- Сомали.
В отчет Freedom House отметили, что многие украинцы были депортированы или вынужденно покинули Крым, также оккупационное правительство полуострова:
- жестко ограничивает политические и гражданские права;
- блокирует на территории полуострова доступ к независимым СМИ;
- применяет российское антитеррористическое законодательство в политическом преследовании граждан, которые не согласны с действиями оккупационных властей.
В документе также говорится, что в Крыму серьезно ограничена свобода собраний и СМИ – публичные мероприятия не могут проводить без разрешения властей.
"ФСБ поощряет жителей сообщать о лицах, которые выражают протест против аннексии. ФСБ часто возбуждает уголовные дела против тех, кто критикует оккупацию и притеснение крымских татар", – добавили в Freedom House.
Нарушение права в Крыму: последние новости
- С 20 марта 2021 года оккупанты в Крыму запретили иностранцам владеть земельными участками на полуострове.
- В Министерстве иностранных дел Украины соответствующий указ президента России назвали юридически ничтожным.
- Осудили его и в Евросоюзе и напомнили, что не признают оккупации Крыма Россией, ведь это прямое нарушение международного права.
- Кроме этого, еще с 2014 года, с начала оккупации полуострова, крымчане страдают от нехватки пресной воды.
Поделиться новостью