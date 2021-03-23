В Евросоюзе осудили указ президента России Владимира Путина о земле в оккупированном Крыму. Кроме того, запрет оккупантов назвали нарушением гуманитарного права.

ЕС напомнил, что не признает оккупации Крыма Россией, ведь это тоже прямое нарушение международного права.

Кстати Евросоюз объявил Путину ультиматум, который касается Украины

Реакция ЕС

Поэтому указ Путина о земле ЕС также не признает.

Крым входит в состав Украины. Указ также является нарушением международного гуманитарного права, поскольку это еще один шаг на пути к введению российского гражданства на полуострове. Он привел к произвольному лишению собственности,

– говорится в заявлении.

Россию призвали прекратить все нарушения в Крыму. Пообещали, что оккупацию не будут признавать и в дальнейшем, в частности, путем ограничительных мер.

Что этому предшествовало