Украинцам запретили владеть землей в оккупированном Крыму: ЕС осудил указ Путина
В Евросоюзе осудили указ президента России Владимира Путина о земле в оккупированном Крыму. Кроме того, запрет оккупантов назвали нарушением гуманитарного права.
Источник:"Европейская правда"
ЕС напомнил, что не признает оккупации Крыма Россией, ведь это тоже прямое нарушение международного права.
Кстати Евросоюз объявил Путину ультиматум, который касается Украины
Реакция ЕС
Поэтому указ Путина о земле ЕС также не признает.
Крым входит в состав Украины. Указ также является нарушением международного гуманитарного права, поскольку это еще один шаг на пути к введению российского гражданства на полуострове. Он привел к произвольному лишению собственности,
– говорится в заявлении.
Россию призвали прекратить все нарушения в Крыму. Пообещали, что оккупацию не будут признавать и в дальнейшем, в частности, путем ограничительных мер.
Что этому предшествовало
- С 20 марта 2021 года оккупанты запретили иностранцам владеть земельными участками в Крыму. Такой указ ранее издал президент Путин.
- Российские СМИ писали, что на полуострове около 11 тысяч земельных участков принадлежали не россиянам. Очевидно, что владельцами большинства из них являются украинцы.
- В украинском МИД указ Путина назвали юридически ничтожным, он не будет иметь правовых последствий для Украины после деоккупации Крыма.
Поделиться новостью