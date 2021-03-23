В Євросоюзі засудили указ президента Росії Володимира Путіна про землю в окупованому Криму. Крім того, заборону окупантів назвали порушенням гуманітарного права.

ЄС нагадав, що не визнає окупації Криму Росією, адже це теж пряме порушення міжнародного права.

До речі Євросоюз оголосив Путіну ультиматум, який стосується України

Реакція ЄС

Тож указ Путіна про землю ЄС також не визнає.

Крим входить до складу України. Указ також є порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки це ще один крок на шляху до введення російського громадянства на півострові. Він призвів до свавільного позбавлення власності,

– мовиться у заяві.

Росію закликали припинити всі порушення у Криму. Пообіцяли, що анексію не визнаватимуть й надалі, зокрема, шляхом обмежувальних заходів.

Що цьому передувало