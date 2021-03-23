Українцям заборонили мати землю в окупованому Криму: ЄС засудив указ Путіна
В Євросоюзі засудили указ президента Росії Володимира Путіна про землю в окупованому Криму. Крім того, заборону окупантів назвали порушенням гуманітарного права.
Джерело:"Європейська правда"
ЄС нагадав, що не визнає окупації Криму Росією, адже це теж пряме порушення міжнародного права.
До речі Євросоюз оголосив Путіну ультиматум, який стосується України
Реакція ЄС
Тож указ Путіна про землю ЄС також не визнає.
Крим входить до складу України. Указ також є порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки це ще один крок на шляху до введення російського громадянства на півострові. Він призвів до свавільного позбавлення власності,
– мовиться у заяві.
Росію закликали припинити всі порушення у Криму. Пообіцяли, що анексію не визнаватимуть й надалі, зокрема, шляхом обмежувальних заходів.
Що цьому передувало
- З 20 березня 2021 року окупанти заборонили іноземцям володіти земельними ділянками в Криму. Такий указ раніше видав президент Путін.
- Російські ЗМІ писали, що на півострові близько 11 тисяч земельних ділянок належали не росіянам. Очевидно, що власниками більшості з них є українці.
- В українському МЗС указ Путіна назвали юридично нікчемним, він не матиме правових наслідків для України після деокупації Криму.
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