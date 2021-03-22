Євросоюз оголосив Путіну ультиматум, який стосується України
Відносини Росії та Євросоюзу наразі перебувають на низькому рівні. Однак ситуацію можна виправити, якщо Кремль почне дотримуватися деяких вимог, зокрема й мінських домовленостей.
Джерело:Європейська Рада
Про це, за інформацією пресслужби Європейської Ради, під час розмови з главою Росії Володимиром Путіним 22 березня заявив президент Євроради.
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Відносини Росії та ЄС у поганому стані
Президент Мішель висловив думку, що відносини між ЄС і Росією перебувають на низькому рівні, і підтвердив підхід Євросоюзу до 5 керівних принципів, заснованих на основних цінностях ЄС,
– повідомили в Єврораді.
Там також уточнили, що наразі між Москвою і Брюсселем є розбіжності щодо багатьох питань.
Шарль Мішель поставив Путіну ультиматум: відносини ЄС і Росії можуть розвиватися в позитивному напрямку, якщо російська сторона дотримуватиметься певних правил.
Що має робити Росія, аби виправити ситуацію
- виконувати мінські домовленості в питанні врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу;
- дотримуватися прав людини;
- припинити здійснювати гібридні та кібератаки на держави-члени ЄС.
Що про це каже Путін
У Кремлі заявили, що Путін теж говорить про "незадовільний стан зв'язків Росії – ЄС". За словами російського президента, відносини сторін "неконструктивні, часом конфронтаційні", однак Москва не бере на себе відповідальність за ситуацію, яка склалася.
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