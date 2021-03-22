Отношения России и Евросоюза сейчас находятся на низком уровне. Однако ситуацию можно исправить, если Кремль начнет соблюдать некоторые требования, в том числе минских договоренностей.

Об этом, по информации пресс-службы Европейского Совета, во время разговора с главой России Владимиром Путиным 22 марта заявил президент Евросовета.

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Отношения России и ЕС в плохом состоянии

Президент Мишель высказал мнение, что отношения между ЕС и Россией находятся на низком уровне, и подтвердил подход Евросоюза к 5 руководящим принципам, основанным на основных ценностях ЕС,

– сообщили в Евросовете.

Там также уточнили, что в настоящее время между Москвой и Брюсселем есть разногласия по многим вопросам.

Шарль Мишель поставил Путину ультиматум: отношения ЕС и России могут развиваться в положительном направлении, если российская сторона будет придерживаться определенных правил.

Что должна делать Россия, чтобы исправить ситуацию

выполнять минские договоренности в вопросе урегулирования ситуации на оккупированной части Донбасса;

соблюдать права человека;

прекратить осуществлять гибридные и кибератаки на государства-члены ЕС.

Что об этом говорит Путин

В Кремле заявили, что Путин тоже говорит о "неудовлетворительном состоянии связей России – ЕС". По словам российского президента, отношения сторон "неконструктивные, иногда конфронтационные", однако Москва не берет на себя ответственность за сложившуюся ситуацию.