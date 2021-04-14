Владимир Зеленский подписал указ о приоритетных направлениях деятельности Представительства президента в оккупированном Крыму. Этим глава государства утвердил Стратегию работы органа.

Ее целью является повышение эффективности деятельности Представительства, которое будет способствовать соблюдению прав людей в оккупированном Крыму. Также это необходимо для укрепления их доверия к государственным институтам.

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Какие обязанности будет иметь Представительство

Члены Представительства должны участвовать в разработке предложений государственной политики по деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма.

Также они должны защищать и поддерживать граждан, проживающих на полуострове и сообщать международным партнерам о нарушении их прав.

В то же время Представительство должно заниматься развитием взаимодействия с Меджлисом крымскотатарского народа и общественными объединениями, представляющими интересы украинцев на оккупированной территории.

Обратите внимание! Freedom House опубликовала глобальный отчет о политических правах и гражданских свободах. Международная правозащитная организация признала оккупированный Крым несвободным.

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Также стратегия предполагает, что Представительство президента должно принимать участие в мероприятиях по объединению международных усилий для содействия деоккупации Крыма и усиления давления на Россию.

Кроме того, орган должен способствовать реализации эффективной информационной политики и противодействия дезинформации. В частности, члены Представительства должны сообщать Украине правдивую и актуальную информацию о ситуации в оккупированном Крыму.

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