Зеленский расширил обязанности Представительства президента в оккупированном Крыму
Владимир Зеленский подписал указ о приоритетных направлениях деятельности Представительства президента в оккупированном Крыму. Этим глава государства утвердил Стратегию работы органа.
Источник:Офис Президента
Ее целью является повышение эффективности деятельности Представительства, которое будет способствовать соблюдению прав людей в оккупированном Крыму. Также это необходимо для укрепления их доверия к государственным институтам.
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Какие обязанности будет иметь Представительство
Члены Представительства должны участвовать в разработке предложений государственной политики по деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма.
Также они должны защищать и поддерживать граждан, проживающих на полуострове и сообщать международным партнерам о нарушении их прав.
В то же время Представительство должно заниматься развитием взаимодействия с Меджлисом крымскотатарского народа и общественными объединениями, представляющими интересы украинцев на оккупированной территории.
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Также стратегия предполагает, что Представительство президента должно принимать участие в мероприятиях по объединению международных усилий для содействия деоккупации Крыма и усиления давления на Россию.
Кроме того, орган должен способствовать реализации эффективной информационной политики и противодействия дезинформации. В частности, члены Представительства должны сообщать Украине правдивую и актуальную информацию о ситуации в оккупированном Крыму.
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