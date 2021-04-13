Хуже, чем в Чечне, – российский адвокат о репрессиях в оккупированном Крыму
В Крыму значительно сложнее чем в России ситуация со свободой слова и соблюдением гражданских прав. На полуострове подавляют те группы населения, которое не принимают последствия оккупации.
Источник:24 канал
Поэтому репрессии порождают несвободу и низкий рейтинг, как оценили правозащитники Freedom House. Об этом рассказал российский адвокат Николай Полозов.
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По его словам, российский режим приспосабливается к давлению (Запада – 24 канал) и наоборот демонстрирует, что Кремлю безразлично на санкции.
Поэтому на оккупированном полуострове Россия еще сильнее осуществляет репрессивное давление на людей.
В Крыму применяются все худшие методы правоприменения, – Полозов
Российский адвокат отметил, в оккупированном Крыму применяются все худшие методы правоприменения, которые есть в России.
Возможно, хуже только в Чечне в каких-то закрытых тюрьмах. То, что мы видим в Крыму, – это все худшее из России,
– подчеркнул Николай Полозов.
Он ответил, что в Крыму происходит несколько процессов:
- передел собственности. Вероятнее всего, что в 2021 году начнутся активные действия с земельными участками неграждан России;
- подавление личных свобод граждан.
"Фактически мы видим, что Крым превращается в военную базу с полной потерей гражданских прав у населения", – пояснил адвокат.
Он считает, что эта ситуация не меняется. Ведь любой голос против российского режима будет расцениваться как государственная измена. И в ответ будут немедленные репрессии в отношении этих людей.
Адвокат Николай Полозов рассказал о ситуации в Крыму: видео
Freedom House признала Крым несвободным: что известно
- Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала глобальный отчет о политических правах и гражданских свободах.
- В этом рейтинге Крым оказался на 201 месте из 210. Оккупированный Россией полуостров стоит рядом с Северной Кореей, Сирией и Туркменистаном по уровню свободы.
- Крым обозначен как несвободный, и получил крайне низкий балл – 7.
- В отчете Freedom House отметили, что многие украинцы были депортированы или вынужденно покинули Крым.
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