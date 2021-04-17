Боевые суда России зашли в Черное море. Отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу.

В Черное море зашли, в частности, 3 артиллерийских и 8 десантных катеров. Россия объясняет переброску судов "контрольной проверкой за зимний период обучения".

Ранее Россия перебросила в Крым еще одно военное подразделение

Накануне отряд перешел в оперативное подчинение Черноморского флота и пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк.

В минобороны России заявили, что после выхода из Керченского пролива корабли направились "в назначенный район в соответствии с планом сдачи контрольной проверки".

Россия также заявила, что экипажи катеров Каспийской флотилии вместе с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях.

Российские корабли под Крымским мостом: видео с сайта минобороны России

В акваторию Черного моря зашли российские десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога". Это произошло утром 17 апреля.

Россия стягивает силы к границам Украины: что известно

В конце марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, выступая в парламенте, предупредил, что Россия стягивает к границам Украины войска и технику.

По его словам наращивание военного присутствия государства-агрессора происходит в Брянской, Воронежской и Ростовской областях и в оккупированном Крыму.

Он подчеркнул, что все это Кремль хочет подать под видом боевых учений. Там анонсировали, что всего в течение апреля проведут 4048 учений разного масштаба.



Россия стягивает войска к границам Украины / Инфографика 24 канала