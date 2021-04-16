Подразделения 58 российской армии поехали в оккупированный Крым. Минобороны России заявило, что эти военные примут участие в учениях.

Также известно, что с 19 апреля Россия закрывает части акваторий Черного моря для военных кораблей и государственных судов других стран. Мотивирует это решение Кремль также военными учениями.

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Опять увеличение количества войск России в Крыму

Части 58 общевойсковой армии южного военного округа России, как сообщили российские СМИ, приняли участие в выполнении учебно-боевых задач. И все бы ничего, но сделали они это на полигоне Опук в оккупированном Крыму.

Постоянное место дислокации этой армии – Северный Кавказ, а штаб ее расположен во Владикавказе.

Напомним, украинская разведка зафиксировала, что Россия стянула к границам Украины и оккупированного Крыма уже 16 батальонно-тактических групп. А в Черное море отправила 15 кораблей Каспийской флотилии.

Сколько именно сейчас российских военных в Крыму – неизвестно. Еще в октябре 2020 были данные о по меньшей мере 32 тысячах. Но сейчас их уже больше.

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