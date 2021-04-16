Велика Британія викликала російського посла "на килим" через дії Кремля
Британське МЗС викликало російського посла Андрія Келіна. Це відбулося на тлі запровадження у США нових санкцій проти Росії.
Джерело:МЗС Великої Британії
15 квітня британські дипломати висловили Келіну свою стурбованість зловмисними діями Кремля. Там згадали, зокрема, про ситуацію біля кордонів України.
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У відомстві пояснили, що мовиться про кібератаки, втручання в демократичні процеси та нарощування сил поблизу українських кордонів та в окупованому Криму.
Росії необхідно припинити свої провокації та знизити напруженість відповідно до своїх міжнародних зобов'язань,
– наголосили там.
Російському дипломату звернули увагу й на те, що Велика Британія підтримує кроки, оголошені президентом США у відповідь на недавні дії Росії.
Країни висилають російських дипломатів
- США висилають з країни 10 російських дипломатів. В адміністрації Байдена вважають, що у складі дипмісії є представники російських спецслужб.
- Таке ж рішення ухвалили й у Польщі, звідти висилають 3 дипломатів Росії. Рішення пояснюють, зокрема, здійсненням діяльності, яка шкодить Польщі.
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