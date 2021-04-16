Британське МЗС викликало російського посла Андрія Келіна. Це відбулося на тлі запровадження у США нових санкцій проти Росії.

15 квітня британські дипломати висловили Келіну свою стурбованість зловмисними діями Кремля. Там згадали, зокрема, про ситуацію біля кордонів України.

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У відомстві пояснили, що мовиться про кібератаки, втручання в демократичні процеси та нарощування сил поблизу українських кордонів та в окупованому Криму.

Росії необхідно припинити свої провокації та знизити напруженість відповідно до своїх міжнародних зобов'язань,

– наголосили там.

Російському дипломату звернули увагу й на те, що Велика Британія підтримує кроки, оголошені президентом США у відповідь на недавні дії Росії.

Довідка. США запровадили нові санкції проти Росії. Це – відповідь на "передбачувані неправомірні дії", зокрема – злом SolarWinds та спробу зірвати вибори.

Країни висилають російських дипломатів