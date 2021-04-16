Великобритания вызвала российского посла "на ковер" из-за действий Кремля
Британский МИД вызвал российского посла Андрея Келина. Это произошло на фоне введения в США новых санкций против России.
Источник:МИД Великобритании
15 апреля британские дипломаты выразили Келину свою обеспокоенность злонамеренными действиями Кремля. Там вспомнили, в частности, о ситуации у границ Украины.
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В ведомстве пояснили, что говорится о кибератаках, вмешательстве в демократические процессы и наращивании сил вблизи украинских границ и в оккупированном Крыму.
России необходимо прекратить свои провокации и снизить напряженность в соответствии со своими международными обязательствами,
– отметили там.
Российскому дипломату обратили внимание на то, что Великобритания поддерживает шаги, объявленные президентом США в ответ на недавние действия России.
Страны высылают российских дипломатов
- США высылают из страны 10 российских дипломатов. В администрации Байдена считают, что в составе дипмиссии есть представители российских спецслужб.
- Такое же решение приняли и в Польше, оттуда высылают 3 дипломатов России. Решение объясняют, в частности, осуществлением деятельности, которая вредит Польше.
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