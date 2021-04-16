Британский МИД вызвал российского посла Андрея Келина. Это произошло на фоне введения в США новых санкций против России.

15 апреля британские дипломаты выразили Келину свою обеспокоенность злонамеренными действиями Кремля. Там вспомнили, в частности, о ситуации у границ Украины.

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В ведомстве пояснили, что говорится о кибератаках, вмешательстве в демократические процессы и наращивании сил вблизи украинских границ и в оккупированном Крыму.

России необходимо прекратить свои провокации и снизить напряженность в соответствии со своими международными обязательствами,

– отметили там.

Российскому дипломату обратили внимание на то, что Великобритания поддерживает шаги, объявленные президентом США в ответ на недавние действия России.

Справка. США ввели новые санкции против России. Это – ответ на "предполагаемые неправомерные действия", в частности – взлом SolarWinds и попытку сорвать выборы.

Страны высылают российских дипломатов