Бойові судна Росії зайшли у Чорне море. Загін із 15 кораблів Каспійської флотилії пройшов під Кримським мостом по Керченській протоці.

У Чорне море зайшли, зокрема, 3 артилерійські та 8 десантні катери. Росія пояснює перекидання суден "контрольною перевіркою за зимовий період навчання".

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Напередодні загін перейшов в оперативне підпорядкування Чорноморського флоту і поповнив запаси палива та продовольства у порту Темрюк.

У міноборони Росії заявили, що після виходу з Керченської протоки кораблі попрямували "у призначений район згідно з планом здачі контрольної перевірки".

Росія також заявила, що екіпажі катерів Каспійської флотилії разом із силами Чорноморського флоту візьмуть участь в залікових морських навчаннях.

Російські кораблі під Кримським мостом: відео з сайту міноборони Росії

В акваторію Чорного моря також зайшли російські десантні кораблі "Александр Отраковский" та "Кондопога". Це сталося вранці 17 квітня.

Росія стягує сили до кордонів України: що відомо

Наприкінці березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, виступаючи у парламенті, попередив, що Росія стягує до кордонів України війська та техніку.

За його словами нарощування військової присутності держави-агресорки відбувається у Брянській, Воронезькій та Ростовській областях та в окупованому Криму.

Він наголосив, що все це Кремль хоче подати під виглядом бойових навчань. Там анонсували, що загалом протягом квітня проведуть 4048 навчань різного масштабу.



Росія стягує війська до кордонів України / Інфографіка 24 каналу