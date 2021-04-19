В Черном море прошли совместные украинско-румынские тренировки. Моряки отрабатывали важные техники, в частности – как отражать удары противника с воздуха.

Программа тренировок состоит из многих этапов. Подробности о первом из них, в котором принял участие корвет Horia Macellariu, рассказали в Министерстве обороны.

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Что происходило в Черном море

Сначала украинские и румынские корабли встретились в точке рандеву (предварительно согласована). После этого провели визуальное распознавание и проверили связь.

Далее начали тренировки по маневрированию в строях и ордерах. А потом – корабельное боевое обучение по отражению атак скоростных малоразмерных плавсредств.

Кроме этого, отработали также пополнение запасов на ходу траверзным способом и контроль за гражданским судоходством в море.

Тренировка по борьбе за живучесть

В рамках этого пункта программы румынский корвет играл роль поврежденного корабля.

Украинские моряки тренировали технику буксировки этого судна.

Также отработали отражение ударов врага при нападении на корабль, который охраняется с воздуха.

Учения кораблей в Черном море: смотрите видео

Ситуация в Черном море