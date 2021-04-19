Корабли Украины и Румынии отражали "удары" с воздуха в Черном море: эффектное видео
В Черном море прошли совместные украинско-румынские тренировки. Моряки отрабатывали важные техники, в частности – как отражать удары противника с воздуха.
Источник:Минобороны
Программа тренировок состоит из многих этапов. Подробности о первом из них, в котором принял участие корвет Horia Macellariu, рассказали в Министерстве обороны.
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Что происходило в Черном море
Сначала украинские и румынские корабли встретились в точке рандеву (предварительно согласована). После этого провели визуальное распознавание и проверили связь.
Далее начали тренировки по маневрированию в строях и ордерах. А потом – корабельное боевое обучение по отражению атак скоростных малоразмерных плавсредств.
Кроме этого, отработали также пополнение запасов на ходу траверзным способом и контроль за гражданским судоходством в море.
Тренировка по борьбе за живучесть
- В рамках этого пункта программы румынский корвет играл роль поврежденного корабля.
- Украинские моряки тренировали технику буксировки этого судна.
- Также отработали отражение ударов врага при нападении на корабль, который охраняется с воздуха.
Учения кораблей в Черном море: смотрите видео
Ситуация в Черном море
- Накануне Россия заявила, что планирует закрыть часть акватории Черного моря для военных кораблей и государственных судов других стран. Сроки – до 20 октября.
- В украинском МИД уже отреагировали на это. Там отметили, что действия России указывают на отсутствие намерений отказаться от продолжения агрессии против Украины.
- 15 апреля в Черное море зашел отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии России. Государство-агрессор объяснило этот шаг "боевыми учениями".
- По информации СМИ, Великобритания в мае отправит в Черное море 2 военных корабля. Таким образом там хотят проявить солидарность с Украиной.
- Ранее об отправке боевых кораблей в Черное море говорили и в США. Однако передумали, чтобы не спровоцировать усиление агрессии России против Украины.
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