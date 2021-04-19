Кораблі України й Румунії відбивали "удари" з повітря у Чорному морі: ефектне відео
У Чорному морі пройшли спільні українсько-румунські тренування. Моряки відпрацьовували важливі техніки, зокрема – як відбивати удари ворога з повітря.
Джерело:Міноборони
Програма тренувань складається з багатьох етапів. Подробиці про перший з них, в якому взяв участь корвет Horia Macellariu, розповіли у Міністерстві оборони.
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Що відбувалося у Чорному морі
Спочатку українські та румунські кораблі зустрілися у точці рандеву (заздалегідь узгоджена). Після цього провели візуального розпізнавання та перевірили зв'язок.
Далі розпочали тренування з маневрування у строях та ордерах. А згодом – корабельне бойове навчання щодо відбиття атак швидкісних малорозмірних плавзасобів.
Крім цього, відпрацювали також поповнення запасів на ходу траверзним способом й контроль за цивільним судноплавством у морі.
Тренування з боротьби за живучість
- У рамках цього пункту програми румунський корвет відігравав роль пошкодженого корабля.
- Українські моряки тренували техніку буксировки цього судна.
- Також відпрацювали відбиття ударів ворога при нападі на корабель, який охороняється з повітря.
Навчання кораблів у Чорному морі: дивіться відео
Ситуація у Чорному морі
- Напередодні Росія заявила, що планує закрити частину акваторії Чорного моря для військових кораблів та державних суден інших країн. Терміни – до 20 жовтня.
- В українському МЗС вже відреагували на це. Там наголосили, що дії Росії вказують на відсутність намірів відмовитися від продовження агресії проти України.
- 15 квітня у Чорне море зайшов загін із 15 кораблів Каспійської флотилії Росії. Держава-агресорка пояснила цей крок "бойовими навчаннями".
- За інформацією ЗМІ, Велика Британія у травні відправить до Чорного моря 2 військові кораблі. У такий спосіб там хочуть проявити солідарність з Україною.
- Раніше про відправлення бойових кораблів у Чорне море говорили й у США. Проте передумали, аби не спровокувати посилення агресії Росії проти України.
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