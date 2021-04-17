Неоправданный поступок, – в НАТО отреагировали на план России закрыть акваторию Черного моря
Североатлантический Альянс негативно отреагировал на планы России закрыть часть акватории Черного моря. В НАТО подчеркнули, что такие действия – часть общего курса России на дестабилизацию обстановки в регионе.
Источник:твиттер Оаны Лунгеску
Такое заявление сделала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску. Она добавила, что Альянс призвал Россию немедленно прекратить провокации.
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Позиция НАТО
По словам Оаны Лунгеску, НАТО призывает Россию разрешить свободу судоходства в этом регионе. Также Лунгеску добавила, что союзники по НАТО не признают и не будут признавать незаконную аннексию украинского Крыма.
Планы России ограничить доступ к части Черного моря и Керченскому проливу будет неоправданным шагом, частью более широкой тенденции дестабилизационного поведения,
– говорится в сообщении.
Пресс-секретарь НАТО отметила, что Альянс обеспокоен агрессивными действиями России. Также в НАТО заметили, что Россия значительно увеличила собственное военное присутствие на полуострове и вокруг него. А это, по мнению НАТО, вызывает дальнейшую угрозу для независимости Украины, подрывает стабильность в более широком регионе.
"Мы призываем Россию к немедленной деэскалации, остановить курс на провокации и уважать собственные международные обязательства. Мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины с пределами ее международно признанных границ", – отмечается в заявлении Североатлантического альянса.
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Закрытие части акватории Черного моря
- Россия 15 апреля объявила о закрытии части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов других стран под предлогом военных учений.
- В МИД Украины заявили, что такие действия России являются очередной попыткой нарушения норм и принципов международного права, а также попыткой узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства.
- В ЕС приняли это во внимание и пообещали проанализировать ситуацию. Министры иностранных дел ЕС обсудят этот вопрос в понедельник, 19 апреля, на заседании Совета иностранных дел.
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