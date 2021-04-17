Североатлантический Альянс негативно отреагировал на планы России закрыть часть акватории Черного моря. В НАТО подчеркнули, что такие действия – часть общего курса России на дестабилизацию обстановки в регионе.

Такое заявление сделала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску. Она добавила, что Альянс призвал Россию немедленно прекратить провокации.

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Позиция НАТО

По словам Оаны Лунгеску, НАТО призывает Россию разрешить свободу судоходства в этом регионе. Также Лунгеску добавила, что союзники по НАТО не признают и не будут признавать незаконную аннексию украинского Крыма.

Планы России ограничить доступ к части Черного моря и Керченскому проливу будет неоправданным шагом, частью более широкой тенденции дестабилизационного поведения,

– говорится в сообщении.

Пресс-секретарь НАТО отметила, что Альянс обеспокоен агрессивными действиями России. Также в НАТО заметили, что Россия значительно увеличила собственное военное присутствие на полуострове и вокруг него. А это, по мнению НАТО, вызывает дальнейшую угрозу для независимости Украины, подрывает стабильность в более широком регионе.

"Мы призываем Россию к немедленной деэскалации, остановить курс на провокации и уважать собственные международные обязательства. Мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины с пределами ее международно признанных границ", – отмечается в заявлении Североатлантического альянса.

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Закрытие части акватории Черного моря