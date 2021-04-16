Россия собирается перекрыть Керченский пролив. Соответствующие действия могут быть демонстративным нарушением международного права.

Говорится о нарушении Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву. Об этом рассказал экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

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В то же время он пояснил, что практические последствия из-за перекрытия Керченского пролива пока имеют гипотетический характер, ведь Россия уже перекрывала его для военных и других украинских судов.

"Мы понимаем, почему Россия демонстративно нарушает международное право. Это ее тактика, позиционировать себя как государство, которое якобы ничего не боится и может совершать любые противоправные действия, а с другой – это страх, Россия боится ситуации, когда корабли других стран смогут зайти в Азовское море", – сказал Бабин.

Бывший представитель президента в Крыму отметил, что соответствующая ситуация пока не касается непосредственно коммерческого судоходства, однако она все же негативно на него влияет.

Стратегические варианты для Украины

Борис Бабин сказал, что до деоккупации Крыма Россия фактически контролирует Керченский пролив, и даже после деоккупации определенные проблемы останутся.

При таких обстоятельствах, единственный стратегический вариант для Украины – это другие пути сообщения с Азовским морем, начало работы над новыми каналами, которые соединят это море с мировым океаном,

– пояснил Бабин.

По его словам, соответствующая проблема может не обеспечить развитие территориям Донетчины и Запорожья.

"Они (русские – 24 канал) держат руку на шее двух мощных регионов Украины. Также отсутствие судоходства в Керченском проливе может привести к тому, что порты могут прекратить деятельность", – сказал бывший представитель президента в Крыму.

В то же время Борис Бабин напомнил, что с 2018 года через Керченский пролив ходят только коммерческие суда под флагом государства-агрессора или третьих стран. Также проливом пользуются военные и другие вооруженные формирования России, добавил он.

Борис Бабин о перекрытии Керченского пролива: смотрите видео

Россия перекрывает Азов: коротко