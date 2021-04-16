Росія збирається перекрити Керченську протоку. Відповідні дії можуть бути демонстративним порушенням міжнародного права.

Мовиться про порушення Конвенції Організації Об'єднаних Націй про морське право. Про це розповів експредставник президента України в Криму Борис Бабін.

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Водночас він пояснив, що практичні наслідки через перекриття Керченської протоки наразі мають гіпотетичний характер, адже Росія вже перекривала її для військових та інших українських суден.

"Ми розуміємо, чому Росія демонстративно порушує міжнародне право. Це її тактика, позиціювати себе як державу, яка нібито нічого не боїться і може вчиняти будь-які протиправні дії, а з іншого – це страх, Росія боїться ситуації, коли кораблі інших країн зможуть зайти в Азовське море", – сказав Бабін.

Колишній представник президента у Криму зазначив, що відповідна ситуація наразі не стосується безпосередньо комерційного судноплавства, проте вона все ж негативно на нього впливає.

Стратегічні варіанти для України

Борис Бабін сказав, що до деокупації Криму Росія фактично контролює Керченську протоку, й навіть після деокупації певні проблеми залишаться.

За таких обставин, єдиний стратегічний варіант для України – це інші шляхи сполучення з Азовським морем, початок роботи над новими каналами, які з'єднають це море зі світовим океаном,

– пояснив Бабін.

За його словами, відповідна проблема може не забезпечити розвиток територіям Донеччини та Запоріжжя.

"Вони (росіяни – 24 канал) тримають руку на шиї двох потужних регіонів України. Також відсутність судноплавства Керченською протокою може привести до того, що порти можуть припинити діяльність", – сказав колишній представник президента у Криму.

Водночас Борис Бабін нагадав, що з 2018 року через Керченську протоку ходять лише комерційні судна під прапором держави агресора або третіх країн. Також протокою користуються військові та інші збройні формування Росії, додав він.

Борис Бабін про перекриття Керченської протоки: дивіться відео

Росія перекриває Азов: коротко