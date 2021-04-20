Росія ввела тимчасові обмеження на польоти над частиною окупованого Криму та Чорного моря. Вони діятимуть з 20 по 24 квітня.

Росіяни оголосили, що цей район тимчасово небезпечний для польотів повітряних суден. Про це свідчить міжнародне повідомлення для пілотів (NOTAM).

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Під обмеженнями:

повітряний простір над південною частиною Криму (від Севастополя до Феодосії);

прилеглі до південного берега Криму територіальні води;

частина міжнародних вод Чорного моря.

Зауважимо, що мовиться про обмеження польотів до висоти 19 тисяч метрів.

Напередодні Росія залучила до навчань над акваторією Чорного моря понад 50 літаків – мовиться про бомбардувальники, винищувачі та штурмовики.

Росія закриває й акваторію Чорного моря

Раніше Росія оголосила, що з 19 квітня до 19 жовтня закриває частину акваторії Чорного моря для військових кораблів та державних суден інших країн.

Кремль такий крок традиційно пояснює "військовими навчаннями". У МЗС України наголосили, що Росія грубо порушує права на свободу судноплавства.

У США стурбовані діями Росії у Чорному мору. Там вважають, що це чергова неспровокована ескалація поточної кампанії Москви щодо підриву та дестабілізації України.

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