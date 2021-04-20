Блокування руху в Чорному морі: США звинуватили Росію в "неспровокованій ескалації"
Держдепартамент США висловив глибоку стурбованість через плани Росії заблокувати рух суден в Чорному морі. Відомство закликає Росію припинити такі дії та не нарощувати сили вздовж кордону з Україною та в окупованому Криму.
Джерело:Держдепартамент США
У США також позитивно оцінили стриманість України на тлі російських провокацій. Про це йдеться у заяві Державного департаменту США від 19 квітня 2021 року.
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У Держдепі США стурбовані планами Росії
США висловлюють глибоку стурбованість планами Росії блокувати іноземні морські та державні судна в частинах Чорного моря, в тому числі поблизу окупованого Криму та Керченської протоки,
– мовиться в повідомленні.
До того ж у заяві згадали про те, що Росія вже діяла агресивно проти українських суден і перешкоджала доступу до українських портів в Азовському морі, впливаючи на міжнародну торгівлю України.
"Це чергова неспровокована ескалація поточної кампанії Москви щодо підриву та дестабілізації України", – кажуть в США.
У Держдепартаменті США також сказали, що:
- такий розвиток подій особливо турбує на тлі повідомлень про накопичення російських військ в окупованому Криму та навколо кордонів України та на тлі інших провокаційних акцій з боку очолюваних Росією сил на лінії зіткнення;
- США підтверджують свою непохитну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з її територіальними водами;
- США не визнають і ніколи не визнаватимуть заяви Росії про анексію Криму;
- позитивно сприймають стриманість України у час російських провокацій.
Закликаємо Росію припинити переслідування суден у регіоні та скасувати накопичення сил уздовж кордону України та в окупованому Криму,
– підкреслили у Держдепі США.
Що відомо про блокування суден в Чорному морі
- 15 квітня Росія заявила, що до жовтня 2021 року закриває частину акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден. У Кремлі причиною назвали військові навчання.
- У той же день в Міністерстві закордонних справ України назвали це порушенням суверенних прав нашої держави.
- 16 квітня Мер Маріуполя заявив, що порт не попереджали про обмеження у Керченській протоці. Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що росіяни "підігрівають" ситуацію.
- Натомість 17 та 18 квітня до Чорного моря увійшли одразу 4 великі десантні кораблі, які значаться за іншими флотами Росії. Перед тим Росія відправила у Чорне море 15 кораблів.
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