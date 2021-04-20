Госдепартамент США выразил глубокую обеспокоенность планами России заблокировать движение судов в Черном море. Ведомство призывает Россию прекратить такие действия и не наращивать силы вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму.

В США также положительно оценили сдержанность Украины на фоне российских провокаций. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США от 19 апреля 2021 года.

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В Госдепе США обеспокоены планами России

США выражают глубокую обеспокоенность планами России блокировать иностранные морские и государственные суда в частях Черного моря, в том числе вблизи оккупированного Крыма и Керченского пролива,

– говорится в сообщении.

К тому же в заявлении вспомнили о том, что Россия уже действовала агрессивно против украинских судов и препятствовала доступу в украинские порты в Азовском море, воздействуя на международную торговлю Украины.

"Это очередная неспровоцированная эскалация текущей кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины", – говорят в США.

В Госдепартаменте США также сказали, что:

такое развитие событий особенно беспокоит на фоне сообщений о накоплении российских войск в оккупированном Крыму и вокруг границ Украины и на фоне других провокационных акций со стороны возглавляемых Россией сил на линии соприкосновения;

США подтверждают свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, включая ее территориальные воды;

США не признают и никогда не будут признавать заявления России об аннексии Крыма;

положительно воспринимают сдержанность Украины во время российских провокаций.

Призываем Россию прекратить преследование судов в регионе и отменить накопления сил вдоль границы Украины и в оккупированном Крыму,

– подчеркнули в Госдепе США.

Что известно о блокировании судов в Черном море