Блокировка движения в Черном море: США обвинили Россию в "неспровоцированной эскалации"
Госдепартамент США выразил глубокую обеспокоенность планами России заблокировать движение судов в Черном море. Ведомство призывает Россию прекратить такие действия и не наращивать силы вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму.
Источник:Госдепартамент США
В США также положительно оценили сдержанность Украины на фоне российских провокаций. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США от 19 апреля 2021 года.
К теме Точно больше, чем в 2014 году, – Пентагон о российских войсках на границе с Украиной
В Госдепе США обеспокоены планами России
США выражают глубокую обеспокоенность планами России блокировать иностранные морские и государственные суда в частях Черного моря, в том числе вблизи оккупированного Крыма и Керченского пролива,
– говорится в сообщении.
К тому же в заявлении вспомнили о том, что Россия уже действовала агрессивно против украинских судов и препятствовала доступу в украинские порты в Азовском море, воздействуя на международную торговлю Украины.
"Это очередная неспровоцированная эскалация текущей кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины", – говорят в США.
В Госдепартаменте США также сказали, что:
- такое развитие событий особенно беспокоит на фоне сообщений о накоплении российских войск в оккупированном Крыму и вокруг границ Украины и на фоне других провокационных акций со стороны возглавляемых Россией сил на линии соприкосновения;
- США подтверждают свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, включая ее территориальные воды;
- США не признают и никогда не будут признавать заявления России об аннексии Крыма;
- положительно воспринимают сдержанность Украины во время российских провокаций.
Призываем Россию прекратить преследование судов в регионе и отменить накопления сил вдоль границы Украины и в оккупированном Крыму,
– подчеркнули в Госдепе США.
Что известно о блокировании судов в Черном море
- 15 апреля Россия заявила, что в октябре 2021 года закрывает часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов. В Кремле причиной назвали военные учения.
- В тот же день в Министерстве иностранных дел Украины назвали это нарушением суверенных прав нашего государства.
- 16 апреля Мэр Мариуполя заявил, что порт не предупреждали об ограничении в Керченском проливе. Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что россияне "подогревают" ситуацию.
- Зато 17 и 18 апреля в Черное море вошли сразу 4 больших десантных корабля, которые числятся за другими флотами России. Перед тем Россия отправила в Черное море 15 кораблей.
Поделиться новостью