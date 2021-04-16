В Кремле намерены закрыть часть акватории Черного моря для военных кораблей и государственных судов других стран. Это – след традиционной гибридной войны, которую ежедневно ведет Россия.

Своими действиями, в частности скоплением войск у границ Украины, государство-агрессор сейчас пытается проводить информационные атаки. Такое мнение в эфире программы "Перекрестный допрос" высказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Россияне "подогревают" ситуацию

По его словам, полученная информация морской и речной администрации и государственной гидрографии не подтверждают, что в Черном море происходят фактические действия по блокированию.

Но информационно – они "подогревают" ситуацию,

– отметил Криклий.

Он отметил, что украинцы привыкли называть такие действия фейком – когда информация не соответствует действительности. Однако для россиян – это один из вариантов информационных атак, которые они постоянно совершают по многим направлениям, в том числе по Украине.

Почему Россия стягивает войска к границам

Министр отметил, что есть много вариантов, почему Россия стягивает свои войска к границам Украины. В то же время более истинную информацию имеют военные, разведка, которые постоянно находятся у линии соприкосновения.

"Могу сказать, что пока каких-то действий – конкретных военных атак – не происходило. Но есть информационный поток по скоплению войск у границы", – добавил Криклий.

Напомним! По информации украинской разведки, Россия наращивает свое присутствие в трех областях, граничащих с Украиной. Страна агрессор стягивает оружие в оккупированный Крым.

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