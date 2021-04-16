Информационно подогревают ситуацию, – Криклий о блокировании Россией судоходства в Черном море
В Кремле намерены закрыть часть акватории Черного моря для военных кораблей и государственных судов других стран. Это – след традиционной гибридной войны, которую ежедневно ведет Россия.
Источник:24 канал
Своими действиями, в частности скоплением войск у границ Украины, государство-агрессор сейчас пытается проводить информационные атаки. Такое мнение в эфире программы "Перекрестный допрос" высказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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Россияне "подогревают" ситуацию
По его словам, полученная информация морской и речной администрации и государственной гидрографии не подтверждают, что в Черном море происходят фактические действия по блокированию.
Но информационно – они "подогревают" ситуацию,
– отметил Криклий.
Он отметил, что украинцы привыкли называть такие действия фейком – когда информация не соответствует действительности. Однако для россиян – это один из вариантов информационных атак, которые они постоянно совершают по многим направлениям, в том числе по Украине.
Почему Россия стягивает войска к границам
Министр отметил, что есть много вариантов, почему Россия стягивает свои войска к границам Украины. В то же время более истинную информацию имеют военные, разведка, которые постоянно находятся у линии соприкосновения.
"Могу сказать, что пока каких-то действий – конкретных военных атак – не происходило. Но есть информационный поток по скоплению войск у границы", – добавил Криклий.
Блокирование Россией судов в Черном море: что известно
- Появилась информация, что Россия планирует перекрыть акваторию в направлении Керченского пролива до октября 2021 года, обосновывая это учениями.
- Это означает, что передвижение всех военных и государственных кораблей, в том числе и украинских, будет запрещено.
- На это отреагировало Министерство иностранных дел Украины, назвав ситуацию нарушением суверенных прав нашего государства.
- Глава Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в порт не поступало сообщение о запрете передвижения украинских судов через Керченский пролив.
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