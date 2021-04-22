Российские военные корабли вышли в море у берегов Крыма: видео
Российские военные 22 апреля проводят учения в Черном море и на полигоне "Опук" во временно оккупированном Крыму. Тренировки происходят якобы в рамках внезапной проверки боеготовности.
Источник:Интерфакс
Что происходит в Крыму
Корабли Черноморского флота и часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа уже вышли в море в районе проведения учений.
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Кто принимает участие в учениях
- Подразделения общевойскового объединения,
- объединение ВВС и ПВО,
- боевые корабли и суда,
- воинские части береговых войск Черноморского флота,
- часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа,
- подразделения аэромобильных войск.
В то же время число личного состава и военной техники, которые будут вовлечены в учения, российское Министерство обороны не указывает.
Российские войска на полигоне "Опук": видео
Технику и личный состав уже погрузили на самолеты военно-транспортной авиации. Подразделения морской пехоты вышли в море на больших десантных кораблях и катерах.
Кроме того, развернули силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов.
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