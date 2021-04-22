Российские военные 22 апреля проводят учения в Черном море и на полигоне "Опук" во временно оккупированном Крыму. Тренировки происходят якобы в рамках внезапной проверки боеготовности.

Что происходит в Крыму

Корабли Черноморского флота и часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа уже вышли в море в районе проведения учений.

К теме Беспилотник США проигнорировал российский "запрет" на полеты вдоль Крыма

Кто принимает участие в учениях

Подразделения общевойскового объединения,

объединение ВВС и ПВО,

боевые корабли и суда,

воинские части береговых войск Черноморского флота,

часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа,

подразделения аэромобильных войск.

В то же время число личного состава и военной техники, которые будут вовлечены в учения, российское Министерство обороны не указывает.

Российские войска на полигоне "Опук": видео

Технику и личный состав уже погрузили на самолеты военно-транспортной авиации. Подразделения морской пехоты вышли в море на больших десантных кораблях и катерах.

Кроме того, развернули силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов.

Обратите внимание! 15 апреля Россия заявила, что до октября перекрывает акваторию Черного моря в сторону Керченского пролива для военных кораблей других стран, в частности говорится и об Украине. МИД Украины и международное сообщество уже осудили такое решение Кремля и назвали его нарушением прав нашей страны как прибрежного государства.



Кроме того, Россия ввела временные ограничения на полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря. Они будут действовать с 20 по 24 апреля