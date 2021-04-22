Что должна делать Украина, чтобы защититься от будущей агрессии России: опрос
В течение последних недель Россия активно стягивает свои войска и технику к границе с Украиной и в оккупированный Крым. Владимир Зеленский уверяет, что украинская армия при необходимости готова давать отпор, а международные партнеры обещают свою поддержку. Что, по вашему мнению, должны сделать власти для противодействия российской агрессии.
Источник:24 канал
Примите участие в опросе и ответьте на вопрос: какие шаги должны сделать украинские власти, чтобы защититься от будущих агрессий России.
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Как украинским властям защититься от агрессии России в будущем
Совершенствовать возможности армии, требовать санкции против Кремля или пытаться вступить в НАТО – что следует делать Украине.
Российские войска на границе и в Крыму: основное
- В течение нескольких недель Россия активно стягивает свои войска к границе с Украиной и на временно оккупированные территории.
- В Пентагоне отметили, что концентрация войск на украинской границе больше, чем была в 2014 году.
- Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что на границе Украины и в Крыму находится более 150 тысяч российских военных.
- Кроме того, Кремль начал активно работать и на информационном фронте, массово распространяя фейки о том, что обострения якобы желает Украина.
- Владимир Зеленский отметил, что Украина стремится к мирному решению конфликта, но готова защищать свою землю от агрессора.
- Международные партнеры обещают Украине поддержку. В частности, Джо Байден заверил, что США не оставят Киев наедине в случае обострения ситуации.
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