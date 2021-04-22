В течение последних недель Россия активно стягивает свои войска и технику к границе с Украиной и в оккупированный Крым. Владимир Зеленский уверяет, что украинская армия при необходимости готова давать отпор, а международные партнеры обещают свою поддержку. Что, по вашему мнению, должны сделать власти для противодействия российской агрессии.