Заместительница госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибудет в Киев вместе с Энтони Блинкеном. Сейчас они находятся с визитом в Великобритании, а после отправятся в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного департамента США. В Лондон Блинкен и Нуланд прибыли 4 мая.

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Уже на следующий день они приедут в столицу Украины.

С кем встретится Энтони Блинкен:

Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Главой МИД Дмитрием Кулебой.

Премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Главой Православной церкви Епифанием.

Другими официальными лицами.

В Лондоне глава Госдепа участвует в переговорах министров иностранных дел "Большой семерки".

Блинкен во время визита в Европу будет поднимать "критические темы"

Отметим, что ранее СМИ сообщали, что во время визита в Европу Блинкен поднимет "критические темы", которые касаются России, Афганистана, Украины и Ирана. В Киеве госсекретарь заверит руководство государства в поддержке Вашингтона.