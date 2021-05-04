Нуланд посетит Украину вместе с Блинкеном, – Госдеп США
Заместительница госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибудет в Киев вместе с Энтони Блинкеном. Сейчас они находятся с визитом в Великобритании, а после отправятся в Украину.
Источник:Государственный департамент США
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного департамента США. В Лондон Блинкен и Нуланд прибыли 4 мая.
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Уже на следующий день они приедут в столицу Украины.
С кем встретится Энтони Блинкен:
- Президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Главой МИД Дмитрием Кулебой.
- Премьер-министром Денисом Шмыгалем.
- Главой Православной церкви Епифанием.
- Другими официальными лицами.
В Лондоне глава Госдепа участвует в переговорах министров иностранных дел "Большой семерки".
Блинкен во время визита в Европу будет поднимать "критические темы"
Отметим, что ранее СМИ сообщали, что во время визита в Европу Блинкен поднимет "критические темы", которые касаются России, Афганистана, Украины и Ирана. В Киеве госсекретарь заверит руководство государства в поддержке Вашингтона.
Что известно о Виктории Нуланд?Родилась в 1961 году. Американская дипломатка и политическая деятельница. Занимала должность помощницы госсекретаря по делам Европы и Азии. В администрации Барака Обамы отвечала, в частности, за политику в отношении стран бывшего СССР. Пост заместительницы Блинкена занимает с апреля 2021 года.
Данные из Википедии.
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