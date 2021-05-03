Налаживание отношений США с Россией зависит только от Москвы, – Блинкен
Соединенные Штаты Америки хотят стабилизировать отношения с Россией. Но страна сможет пойти на это, если Москва будет придерживаться соответствующего курса.
Источник:24 канал
Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.
Интересно Как Байден изменил США: миграционные смягчения и "уборка" за Трампом
По его словам, еще до того, как Джо Байден стал президентом, то подчеркивал об ответных мерах в отношении России, если она начнет действовать агрессивно.
Он отметил, что США не стремятся к эскалации. Страна наоборот предпочла бы более стабильные и предсказуемые отношения.
И если Россия начнет двигаться в этом направлении, то и мы сделаем так же,
– отметил Блинкен.
На эту тему, как отметил госсекретарь США, Байден хочет поговорить с Владимиром Путиным во время возможного разговора.
Кроме этого, Блинкен отметил, что Вашингтон будет принимать решения в соответствии с действиями Москвы.
Отношения США и России: коротко
- США ввели против России новые санкции. В Госдепартаменте посоветовали союзникам воздержаться от покупки оружия в России, чтобы не попасть под санкции.
- Также там не сомневаются в том, что Россия – это агрессор.
- Сам Байден отметил, что действия России угрожают национальной опасности.
Поделиться новостью