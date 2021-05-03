Соединенные Штаты Америки хотят стабилизировать отношения с Россией. Но страна сможет пойти на это, если Москва будет придерживаться соответствующего курса.

Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.

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По его словам, еще до того, как Джо Байден стал президентом, то подчеркивал об ответных мерах в отношении России, если она начнет действовать агрессивно.

Он отметил, что США не стремятся к эскалации. Страна наоборот предпочла бы более стабильные и предсказуемые отношения.

И если Россия начнет двигаться в этом направлении, то и мы сделаем так же,

– отметил Блинкен.

На эту тему, как отметил госсекретарь США, Байден хочет поговорить с Владимиром Путиным во время возможного разговора.

Напомним! Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории. В то же время у Белого дома пока нет деталей предстоящей встречи.

Кроме этого, Блинкен отметил, что Вашингтон будет принимать решения в соответствии с действиями Москвы.

Watch live: UK - US joint press conference https://t.co/dhAJSGyBop — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) May 3, 2021

Отношения США и России: коротко