Скільки б не повторювали у російських ток-шоу, що "Захід втомився від України", західні країни вже не просто висловлюють занепокоєння, як було раніше, а надають летальну зброю.

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Допомога Україні

Сьогодні (18 січня – 24 канал) щонайменше п'ять британських важких військово-транспортних літаків доставляли в Україну військові вантажі. Серед іншого – оборонне протитанкове озброєння. Дещо раніше, у грудні, США передали Україні чергову партію Javelin.

Завтра (19 січня – 24 канал) до Києва прибуде Держсекретар США Ентоні Блінкен. Візит американського чиновника такого рівня – не звичайна подія. Загрози із боку РФ світом не ігноруються, Захід не вдає, що нічого не відбувається.

Ще один важливий сигнал – заява турецького президента Ердогана, який однозначно підтримав Україну та застеріг Росію від ескалації.

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Ситуація відрізняється від 2014 – 2015 років

Таким чином, сьогоднішня ситуація кардинально відрізняється від 2014-2015 років. Якщо тоді про реальну допомогу летальним озброєнням тільки мріяли, то тепер Захід дозрів до того, щоб все ж таки допомагати ділом. Рівень міжнародної підтримки України зараз вищий, ніж раніше.

Я не знаю, чи будуть спроби атакувати з боку РФ. Але точно знаю, що зараз напад на Україну обійдеться Москві набагато дорожче, ніж у попередні роки.

У 2014 році ситуація для масованого удару по Україні у РФ була значно сприятливіша. Неоднозначна політична ситуація, що дозволяла використовувати "легітимного" Януковича, слабка армія із застарілим озброєнням (ніяких безпілотників, Javelin тощо), розгубленість Заходу та неготовність його різко реагувати на дії Кремля... Нині все інакше.

Тим часом у Росії на тлі останніх новин відбувся рекордний обвал фондового ринку. Ідіотизм влади вкотре б'є по російському бізнесу та добробуту росіян, які розплачуються за збочені фантазії свого уряду з власних кишень.

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