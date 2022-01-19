Скільки б не повторювали у російських ток-шоу, що "Захід втомився від України", західні країни вже не просто висловлюють занепокоєння, як було раніше, а надають летальну зброю.
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Допомога Україні
Сьогодні (18 січня – 24 канал) щонайменше п'ять британських важких військово-транспортних літаків доставляли в Україну військові вантажі. Серед іншого – оборонне протитанкове озброєння. Дещо раніше, у грудні, США передали Україні чергову партію Javelin.
Ще один важливий сигнал – заява турецького президента Ердогана, який однозначно підтримав Україну та застеріг Росію від ескалації.
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Ситуація відрізняється від 2014 – 2015 років
Таким чином, сьогоднішня ситуація кардинально відрізняється від 2014-2015 років. Якщо тоді про реальну допомогу летальним озброєнням тільки мріяли, то тепер Захід дозрів до того, щоб все ж таки допомагати ділом. Рівень міжнародної підтримки України зараз вищий, ніж раніше.
Я не знаю, чи будуть спроби атакувати з боку РФ. Але точно знаю, що зараз напад на Україну обійдеться Москві набагато дорожче, ніж у попередні роки.
Тим часом у Росії на тлі останніх новин відбувся рекордний обвал фондового ринку. Ідіотизм влади вкотре б'є по російському бізнесу та добробуту росіян, які розплачуються за збочені фантазії свого уряду з власних кишень.
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