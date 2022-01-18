Мотивация России

Для России Украина – бельмо на глазу, мешающее воссоздать империю.

Важно Украина ускоряет формирование подразделений теробороны

Им нужны поводы, что бы с ними считался весь Мир.

Они хотят сидеть за одним столом с великими, забросив на него ноги.

Им нужна бескрайняя территория, почему то именно с этим они связывают величие.

Им нужно или контролировать все по периметру своих границ территории или иметь там выжженную землю.

Мы – другие. Свободные, свободолюбивые.

Мотивация Украины

Мы никогда не будем чтить царя.

Мы никогда не примем крепостного права.

Мы никогда не забудем сотни лет геноцида наших предков и гибели тысяч наших братьев и сестёр.

Мы умеем воевать, у нас это в крови.

У нас нет имперских амбиций, но для нас Достоинство – не пустой звук!

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Война будет

Не мы сделаем первый шаг. Это будет провокация и создание фейковых картинок по типу распятых мальчиков.

Будет вторжение для защиты "русского народа" и уничтожение славян. Которых Россия десятилетие пытаетс ребрендить под "русский народ".

Будет уничтожение объектов критической инфраструктуры (мосты, плотины, ЖД-узлы, электростанции и подстанции).

Им не нужен контроль территории. Они ее не удержат.

Очень высокая цена с пониманием опыта партизанских войн нашего народа.

Но им на границе с Европой нужен хаос. Разрушенная нищая территория. Миллионы беженцев в Европу, дикие банды и разрушение государства Украина.

Важно Украинцев ждет очень тяжелый февраль

Контролировать они хотят только "новороссию", границы которой будут отсекать Украину от морей. Это будут очередные сотни военных баз и тухлый запах империи, от которого начнёт задыхаться Европа.

Европа же… ну, вы помните все про "обеспокоенность".

Расчитывать можем только на себя

Мы не знаем, когда будет вторжение.

Но лучше своих близких к нему подготовить.

А сами – сохраняем спокойствие и чистим пулемёт.

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