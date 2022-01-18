Агресивні сусіди

В лютому нас чекає військові, начебто, навчання російських та білоруських військових біля кордонів України, Польщі та Литви під назвою United Resolve.

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У соціальних мережах вже з'явилися відеоролики з Білорусі, на яких видно, як артилерія та інша військова техніка прибувають на бортових вагонах, що належать Російській державній залізничній компанії, а глава Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив на брифінгу, що війська вже прибувають перед запланованими на лютий навчаннями.

Крім того, за останній тиждень через територію Росії у напрямку України було перекинуто більше військової техніки, включаючи танки та балістичні ракети малої дальності.

Енергетичні експерименти

В лютому нас чекає тестове відключення на кілька днів української енергосистеми від систем Росії, Білорусі та робота в автономному режимі як підготовка до синхронізації в 2023 з європейською енергосистемою.

При фізичному відключенні від енергосистем Україна не зможе отримати аварійну допомогу з Білорусі або Росії у випадку раптової та суттєвої втрати генеруючої потужності.

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Разом з нами тестування проходитиме Молдова, де основний виробник електрики Молдовська ГРЕС, що належить російському державному "Інтер РАО". Отже, можна від очікувати на саботаж з їх боку в ці дні, а значить збільшення навантаження на нашу енергосистему.

Запаси газу в цей період будуть менше позначки в 10 мільярдів кубів, а значить підняти на день ми зможемо менше 100 мільйонів кубів + видобуток, при споживанні, що може доходити до 180 мільйонів кубів на день.

Китайський фактор

За поки що неофіційними повідомленнями саме в лютому президент Володимир Зеленський готується відвідати Китай.

Днями президент Китаю Сі Цзіньпін завірив Путіна у "рішучій протидії Китаю будь-яким спробам зовнішніх сил спровокувати заворушення та спровокувати "кольорові революції" в Казахстані".

У Раді Безпеки ООН вони голосують синхронно щодо накладання вето на резолюції по всьому, від Сирії до Венесуели та М'янми.

У дипломатичному плані обидві автократії зацікавлені у створенні нових міжнародних організацій: починаючи від ОДКБ, закінчуючи Шанхайською кооперативною організацією (найбільша неурядова група у світі за чисельністю населення держав-членів) та новим Регіональним всеосяжним економічним Партнерством, азійською групою торгівлі.

Російські та китайські військові кораблі регулярно проводять спільні навчання не тільки в північній частині Тихого океану, а й в Східному Середземномор'ї, Північній Атлантиці та Балтійському морі, у самому серці Європи. У космосі нещодавно оголосили про спільну місію з висадки пілотованої станції на Місяць.

Ризики великі

Додамо до цього, що зазвичай Володимир Зеленський відвідує інші країни разом з керівником ОП та ще кількома високопосадовцями, не залишаючи в Україні тих, хто по факту може приймати оперативні важливі рішення.

Можливо, щось з цього буде перенесено/скасовано, що зменшить загрозу. Можливо, нам допоможе тепла погода. Проте, вже сьогодні лютий натякає нам, що ми повинні бути готовими до викликів, які він може нам принести.

Ми, неодмінно, обов'язково, однозначно і без сумнівів переможемо. Але від якості нашої підготовки залежить ціна, яку ми заплатимо за цю перемогу.

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