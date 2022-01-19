Сценариев подобных провокаций великое множество и практически каждый из них уже обговаривался, начиная от провокации с применением некоего химического оружия и заканчивая диверсией в ходе совместных учений России и Беларуси.

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Фейки после запоя

Так, 18 января, так называемое "Донецкое агентство новостей", являющееся рупором российской пропаганды на оккупированных территориях, сообщило о том, что якобы в начале января около 60 вооружённых людей без опознавательных знаков, но которые являются представителями ВСУ, заняли Новогнатовскую общеобразовательную школу (в окрестностях Волновахи) и "захватили" на подконтрольной Киеву территорию действующего лесного хозяйства, для размещения там 12 бронемашин типа БТР и БМП.

Ссылалось данное, так сказать, "СМИ" на так называемого "заместителя начальника Управления" так называемой "Народной милиции" так называемой "ДНР" Эдуарда Басурина.

Итак, повторю композицию.

В начале января, военнослужащие ВСУ, на подконтрольной Украине территории, захватили школу и разместили там несколько ББМ, о чём стало известно только сейчас, грубо говоря, две недели спустя.

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В дело включается русская машина пропаганды

Создаётся такое впечатление, что так называемые "журналисты" ДАН, после выхода из пост-новогоднего запоя, решили выдать на-гора сенсацию, не задумываясь даже о том, насколько адекватно она звучит.

Но, проблема в том, что это сообщение тут же подхватили ведущие российские СМИ. РИА "Новости", "Общественная служба новостей", "Царъград", "DailyStorm" , TVC.RU и другие.

То есть, этот фейк был сразу же выведен на общефедеральный уровень. Ну, а как же, киевские каратели захватывают школы!

Зачем это русским

Очевидно, что данный вброс является одним из элементов дискредитации Украины во внутреннем информационном пространстве России и таким образом осуществляется попытка РФ обвинить Украину в неких агрессивных действиях против гражданского населения, с целью последующего их использования в формате Casus Belli для оправдания интервенции.

Важно Украинцев ждет очень тяжелый февраль

Разумеется, данный эпизод моделирования и ретрансляции фейков не станет полноценным поводом, но он будет одним из многих, которые и призваны, будут сложить общую картину неприятия и ненависти к Украине.