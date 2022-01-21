В заявлении российского МИД говорится о том, что Сергей Лавров отметил, что США должны согласиться на "законные требования России". Кроме того, кремлевский министр обвинил НАТО в якобы "наращивании войск у России".

Обратите внимание Лавров заявил, что не услышал от Блинкена ни одного аргумента о позиции США по Украине

Кремль повторяет традиционные тезисы пропаганды

В МИД России заявили, что именно письменное подтверждение так называемых "гарантий безопасности" поможет "избежать серьезных последствий". Кремль ждет реакции Вашингтона на каждую статью "гарантий" отдельно.

Дальнейшее игнорирование законных беспокойств России, связанных прежде всего с военным освоением Соединенными Штатами и их союзниками с НАТО на территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия. Этого можно избежать, если Вашингтон положительно отреагирует на проекты соглашений о гарантиях безопасности,

– говорится в заявлении МИД России.

Кроме того, в Кремле заявили, что Лавров обсуждал с госсекретарем США якобы "внутриукраинский конфликт". Также Лавров требовал от Блинкена, чтобы официальный Киев начал прямые переговоры с боевиками в псевдореспубликах.

Переговоры Блинкена и Лаврова: главное

21 января в Женеве состоялись переговоры главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Разговор дипломатов длился около 1,5 часа, после чего они дали отдельные пресс-конференции.

Энтони Блинкен заявил, что предложил Лаврову отвести российские войска от украинской границы в ответ на слова о том, что Россия на нашу страну нападать не планирует. Госсекретарь добавил, что на следующей неделе США обнародуют письменный ответ на так называемые "гарантии безопасности". Однако по словам Блинкена, Вашингтон поддерживает политику открытых дверей для членства в НАТО.

В свою очередь Сергей Лавров шокировал заявлением о том, что якобы от Блинкена не прозвучало никаких аргументов относительно позиции США в вопросе Украины. Также российский министр обвинил НАТО в якобы "попытке превратить Украину в свою зону влияния", а официальный Киев в "невыполнении минских соглашений".

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