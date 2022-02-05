У мережі зазначають, що тренування в Одесі для охочих проводять представники патріотичних організацій міста.

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В Одесі людей навчають цивільної оборони

На 412-ій батареї інструктори з бойовим досвідом показують місцевому населенню, як поводитися зі зброєю. Вони також розповідають, яка тактика допоможе захистити себе та свою сім'ю у випадку повномасштабного вторгнення Росії.

Інструктори наголошують, що невідомо, чи нападе Москва і коли це може статися. Однак люди повинні бути готові до всього. Зокрема, варто вдосконалювати свої військові навички. Адже це може допомогти зупинити державу-агресорку.

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