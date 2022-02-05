В сети отмечают, что тренировки в Одессе для желающих проводят представители патриотических организаций города.
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В Одессе людей обучают гражданской обороне
На 412-й батарее инструкторы с боевым опытом показывают местному населению, как обращаться с оружием. Они также рассказывают, какая тактика поможет защитить себя и свою семью в случае полномасштабного вторжения России.
Инструкторы отмечают, что неизвестно, нападет ли Москва и когда это может произойти. Однако люди должны быть готовы ко всему. В частности, стоит совершенствовать свои военные навыки. Ведь это может помочь остановить государство-агрессора.
Одесситы учатся давать отпор агрессору: Фото "Думская"
Учения по гражданской обороне в Одессе: смотрите видео "ХО"
Обучение подразделений МВД на случай войны: что известно
- Подразделения Министерства внутренних дел Украины провели масштабные учения в Припяти. Они тренировались реагировать на возникновение кризисной ситуации и вести боевые действия в городе.
- Полицейские, нацгвардейцы, спасатели отработали ведение воздушной разведки, работу группы снайперов, ведение уличного боя, уничтожение отступающего противника и штурм здания.
- Кроме того, участники учений тренировались оказывать медицинскую помощь, эвакуировать раненых и проводить зачистку населенного пункта от минно-взрывных средств и ликвидировать последствия боевых действий.