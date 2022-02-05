В сети отмечают, что тренировки в Одессе для желающих проводят представители патриотических организаций города.

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В Одессе людей обучают гражданской обороне

На 412-й батарее инструкторы с боевым опытом показывают местному населению, как обращаться с оружием. Они также рассказывают, какая тактика поможет защитить себя и свою семью в случае полномасштабного вторжения России.

Инструкторы отмечают, что неизвестно, нападет ли Москва и когда это может произойти. Однако люди должны быть готовы ко всему. В частности, стоит совершенствовать свои военные навыки. Ведь это может помочь остановить государство-агрессора.

Одесситы учатся давать отпор агрессору: Фото "Думская"

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