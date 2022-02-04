Про потужні навчання у Київській області повідомило МВС України. У відомстві уточнили, що тренування пройшли 4 лютого у Прип'яті.
Раніше Рятувальники й поліція планують навчання цивільного населення в різних регіонах
МВС провело навчання у Прип'яті
На навчаннях були присутні керівництво
- Міністерства внутрішніх справ України,
- Національної гвардії,
- Національної поліції,
- Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
- посли іноземних держав,
- представники країн-партнерів.
Нацгвардійці, поліцейські та рятувальники відпрацювали злагодженість дій під час виконання завдань з оборони населеного пункту, тактику ведення бойових дій в урбанізованій місцевості та ліквідацію їхніх наслідків.
Глава МВС Денис Монастирський зазначив, що такі масштабні навчання на території зони відчуження ЧАЕС проводять вперше.
Навчання вкотре підтвердили злагодженість і взаємодію працівників системи МВС, зокрема специфіку роботи кожного підрозділу в найскладніших ситуаціях для подолання різного роду небезпек,
– наголосив Монастирський.
Підрозділи відомства відпрацювалися
- ведення повітряної розвідки,
- роботу групи снайперів,
- ведення вуличного бою,
- знищення противника, що відступає,
- штурм будівлі.
На завершення учасники навчань тренувалися надавати медичну допомогу, евакуйовувати поранених та проводити зачистку населеного пункту від мінно-вибухових засобів і ліквідовувати наслідки бойових дій.
Підрозділи МВС провели навчання: Фото Міністерства внутрішніх справ
Радимо переглянути – навчання та тренування ВМС у Чорному морі: дивіться відео