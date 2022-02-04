Про потужні навчання у Київській області повідомило МВС України. У відомстві уточнили, що тренування пройшли 4 лютого у Прип'яті.

Раніше Рятувальники й поліція планують навчання цивільного населення в різних регіонах

МВС провело навчання у Прип'яті

На навчаннях були присутні керівництво

Міністерства внутрішніх справ України,

Національної гвардії,

Національної поліції,

Державної служби України з надзвичайних ситуацій,

посли іноземних держав,

представники країн-партнерів.

Нацгвардійці, поліцейські та рятувальники відпрацювали злагодженість дій під час виконання завдань з оборони населеного пункту, тактику ведення бойових дій в урбанізованій місцевості та ліквідацію їхніх наслідків.

Глава МВС Денис Монастирський зазначив, що такі масштабні навчання на території зони відчуження ЧАЕС проводять вперше.

Навчання вкотре підтвердили злагодженість і взаємодію працівників системи МВС, зокрема специфіку роботи кожного підрозділу в найскладніших ситуаціях для подолання різного роду небезпек,

– наголосив Монастирський.

Підрозділи відомства відпрацювалися

ведення повітряної розвідки,

роботу групи снайперів,

ведення вуличного бою,

знищення противника, що відступає,

штурм будівлі.

На завершення учасники навчань тренувалися надавати медичну допомогу, евакуйовувати поранених та проводити зачистку населеного пункту від мінно-вибухових засобів і ліквідовувати наслідки бойових дій.

Підрозділи МВС провели навчання: Фото Міністерства внутрішніх справ

Зверніть увагу! Розвідники Військово-Морських сил взяли участь у навчаннях та тренуваннях з бойової готовності у Чорному морі. Усе відбувалося у взаємодії з підрозділами Повітряних сил.

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