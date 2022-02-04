О мощных учениях в Киевской области сообщило МВД Украины. В ведомстве уточнили, что тренировки прошли 4 февраля в Припяти.

Ранее Спасатели и полиция планируют обучение гражданского населения в разных регионах

МВД провело учения в Припяти

На учениях присутствовало руководство

Министерства внутренних дел,

Национальной гвардии,

Национальной полиции,

Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям,

послы иностранных государств,

представители стран-партнеров.

Нацгвардейцы, полицейские и спасатели отработали слаженность действий при выполнении задач по обороне населенного пункта, тактику ведения боевых действий в урбанизированной местности и ликвидацию их последствий.

Глава МВД Денис Монастырский отметил, что столь масштабные учения на территории зоны отчуждения ЧАЭС проводят впервые.

Учения еще раз подтвердили слаженность и взаимодействие работников системы МВД, в частности специфику работы каждого подразделения в сложных ситуациях для преодоления различного рода опасностей,

– подчеркнул Монастырский.

Подразделения ведомства отработали

ведение воздушной разведки,

работу группы снайперов,

ведение уличного боя,

уничтожение отступающего противника,

штурм здания.

В завершение участники учений тренировались оказывать медицинскую помощь, эвакуировать раненых и проводить зачистку населенного пункта от минно-взрывных средств и ликвидировать последствия боевых действий.

Подразделения МВД провели учения: Фото Министерства внутренних дел

Обратите внимание! Разведчики Военно-Морских сил приняли участие в учениях и тренировках по боевой готовности в Черном море. Все происходило при взаимодействии с подразделениями Воздушных сил.

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