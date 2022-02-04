О мощных учениях в Киевской области сообщило МВД Украины. В ведомстве уточнили, что тренировки прошли 4 февраля в Припяти.
Ранее Спасатели и полиция планируют обучение гражданского населения в разных регионах
МВД провело учения в Припяти
На учениях присутствовало руководство
- Министерства внутренних дел,
- Национальной гвардии,
- Национальной полиции,
- Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям,
- послы иностранных государств,
- представители стран-партнеров.
Нацгвардейцы, полицейские и спасатели отработали слаженность действий при выполнении задач по обороне населенного пункта, тактику ведения боевых действий в урбанизированной местности и ликвидацию их последствий.
Глава МВД Денис Монастырский отметил, что столь масштабные учения на территории зоны отчуждения ЧАЭС проводят впервые.
Учения еще раз подтвердили слаженность и взаимодействие работников системы МВД, в частности специфику работы каждого подразделения в сложных ситуациях для преодоления различного рода опасностей,
– подчеркнул Монастырский.
Подразделения ведомства отработали
- ведение воздушной разведки,
- работу группы снайперов,
- ведение уличного боя,
- уничтожение отступающего противника,
- штурм здания.
В завершение участники учений тренировались оказывать медицинскую помощь, эвакуировать раненых и проводить зачистку населенного пункта от минно-взрывных средств и ликвидировать последствия боевых действий.
Подразделения МВД провели учения: Фото Министерства внутренних дел
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