Как рассказал Денис Монастырский во время встречи с представителями ветеранских организаций 25 января, в Украине также будут проверены работы систем гражданской безопасности в населенных пунктах.
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К учениям планируют привлечь лучших специалистов и инструкторов, в частности:
- ГСЧС,
- Нацполиции,
- Нацгвардии,
- ГПСУ.
Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами. Все инструкторы проходили мощные учения за рубежом, в Британии, США, Канаде, Польше и других странах,
– подчеркнул министр внутренних дел Украины.
Временный исполняющий обязанности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщил, что ГСЧС уже начало подготовку к этим учениям.
"В онлайн-режиме собрали Государственную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, для того чтобы органы власти на местах глубже поняли содержание учений", – отметил Крук.
В ходе совещания удалось обсудить основные вопросы:
- оповещение,
- порядок использования защитных сооружений,
- эвакуацию.
Сергей Крук объяснил, что все это самое элементарное, что нужно для нормального функционирования системы гражданской защиты.
Что известно об угрозе вторжения России
По данным разведки, Россия активно наращивает войска у границ Украины. О возможности полномасштабного российского вторжения в западные СМИ говорят еще с октября 2021 года. Недавно Вашингтон заявил, что Россия планирует нападение на Украину в середине февраля.
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