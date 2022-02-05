У телеграмі пресслужби самопроголошеного президента Білорусі опублікували відео, на якому Лукашенко розповів, чому тоді бігав з автоматом.

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Лукашенко про свою появу з автоматом

Політик прокоментував, чому бігав з автоматом під час масових протестів у Білорусі. Лукашенко зазначив, що не збирався втікати з країни, як це зробив Янукович. "Янукович і я – велика різниця. У нього грошей було багато. Гроші тиснуть завжди. В кишені", – заявив він.

Самопроголошений президент додав, що в мережі поширили "фейк, що Лукашенко вже втік до Ростова, як Янукович".

Я автомат в руки, бронежилет одягнув, навіть шолом забув одягти. Я ж не знав, що це відбудеться,

– продовжив політик.

Він наголосив, що знав, як діють "білоруські хлопці, які виконували все, що він їм казав".

Своєю появою Лукашенко хотів показати, що нікуди не втік. "Я сів у вертоліт і буквально через кілька хвилин приземлився там. Автомат був зі мною", – уточнив він. Мовляв, зброя була потрібна, бо всяке могло статися.

Інцидент з Лукашенком та автоматом: що відомо

У серпні 2020 року протестувальники підійшли до Палацу незалежності в Мінську.

Згодом туди прилетів Лукашенко. У мережі показали, як він виходить з вертольота в бронежилеті та з автоматом у руках. З політиком був його молодший син Коля.

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