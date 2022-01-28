Антиукраїнська риторика Лукашенка стає все активнішою. Цього разу самопроголошений президент Білорусі використав улюблену тезу прокремлівських пропагандистів про "рідні слов'янські народи, вихідці з єдиної купелі хрещення".

Зауважте Білорусь воюватиме, якщо проти Росії скоять агресію, – Лукашенко пригрозив Україні та Заходу

Ми повернемо нашу Україну до лона нашого слов'янства. Ми це обов'язково зробимо,

– помріяв Лукашенко.

Також політик драматично повторив фейк, що Захід хоче "утопити у крові російсько-українське братство, наше слов'янське братство".

Вчені спростували вигадки про "один народ"

Вчені спростували вигадки про "один народ", який активно поширюють російські пропагандисти.

Історія свідчить, що окремого народу українсько-російсько-білоруського ніколи не було й бути не могло.

Спростування фейку сягає сивої давнини. Праслов'яни як пранарод – справді жили. Вони селилися на тих теренах, 99% яких в межах етнічної України.

Історик Іван Сварник розповів, що мовиться про межиріччя Дністра та Дніпра.

В IX столітті з'явилася потужна імперія – Київська Русь. Її населяли різні слов'янські племена.

Тим часом основою народу майбутнього Московського царства стали угро-фінські племена. Вони відрізняються від слов'ян навіть зовні.

Зауважте! Росія стягує у Білорусь свої війська. Це роблять начебто для проведення навчань. Тим часом Лукашенко погрожує війною. Він заявив, що це нібито станеться у двох випадках: якщо проти Білорусі скоять пряму агресію або "нападуть" на Росію.

Що війська Росії роблять у Білорусі: дивіться відео