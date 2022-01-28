Антиукраїнська риторика Лукашенка стає все активнішою. Цього разу самопроголошений президент Білорусі використав улюблену тезу прокремлівських пропагандистів про "рідні слов'янські народи, вихідці з єдиної купелі хрещення".
Зауважте Білорусь воюватиме, якщо проти Росії скоять агресію, – Лукашенко пригрозив Україні та Заходу
Ми повернемо нашу Україну до лона нашого слов'янства. Ми це обов'язково зробимо,
– помріяв Лукашенко.
Також політик драматично повторив фейк, що Захід хоче "утопити у крові російсько-українське братство, наше слов'янське братство".
Вчені спростували вигадки про "один народ"
- Вчені спростували вигадки про "один народ", який активно поширюють російські пропагандисти.
- Історія свідчить, що окремого народу українсько-російсько-білоруського ніколи не було й бути не могло.
- Спростування фейку сягає сивої давнини. Праслов'яни як пранарод – справді жили. Вони селилися на тих теренах, 99% яких в межах етнічної України.
- Історик Іван Сварник розповів, що мовиться про межиріччя Дністра та Дніпра.
- В IX столітті з'явилася потужна імперія – Київська Русь. Її населяли різні слов'янські племена.
- Тим часом основою народу майбутнього Московського царства стали угро-фінські племена. Вони відрізняються від слов'ян навіть зовні.
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