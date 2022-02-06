Лукашенко просить у Путіна звання полковника російської армії. Такі слова самопроголошеного білоруського президента викликали сміх навіть у пропагандиста Соловйова.

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Лукашенко обіцяє Путіну звання генерала

Лукашенко побідкався, що Путін ніяк не виконає свою обіцянку і досі не присвоїв йому звання полковника. Зараз самопроголошений президент має звання підполковника. Однак згідно з законом, військові звання присвоює лише президент, тобто Лукашенко має сам себе підвищити.

Однак самопроголошений президент заявив, що не хоче цього робити, тому чекає на нове звання від Путіна.

Я підполковник за званням. Я ж не можу собі генералісімуса зірку повісити чи генеральську. Путін – полковник, обіцяв мені полковника присвоїти – досі не присвоїв,

– побідкався Лукашенко.

Пропагандиста Соловйова здивувало те, що самопроголошений президент Білорусі хоче стати полковником російської армії, на що той відповів: "Це ж моя проблема, а не ваша. Пообіцяв – зроби".

Також пропагандист спитав у Лукашенка про те, що робити з тим, що у такому випадку і він і Путін будуть полковниками. На це Лукашенко заявив, що присвоїть Путіну звання генерала.

Ми його генералом зробимо,

– додав Лукашенко.

Інші заяви Лукашенка

Під час інтерв'ю з пропагандистом Володимиром Соловйовим самопроголошений білоруський президент зробив чимало дивних та скандальних заяв. Звичайно, що Україну Лукашенко не згадати не міг.

Лукашенко згадав фейк, який створила білоруська пропаганда про нібито "український безпілотник", який збили над полігоном під Брестом. Звичайно, Лукашенко звинуватив Україну в провокаціях та пригрозив, що наступного разу "діятиме жорсткіше".

Крім того, він цинічно видав, що Мінськ готовий спільно з Москвою дати "військову відповідь" Україні, якщо наша країна "зважиться на наступ на Донбас.

Однак навіть про такі відверто ворожі вислови щодо України Лукашенко переконаний, що через 15 років наша країна буде "частиною Союзної держави".

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