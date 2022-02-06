Лукашенко просит у Путина звания полковника российской армии. Такие слова самопровозглашенного белорусского президента вызвали смех даже у пропагандиста Соловьева.

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Лукашенко обещает Путину звание генерала

Лукашенко пожаловался, что Путин никак не выполнит свое обещание и до сих пор не присвоил ему звание полковника. Сейчас самопровозглашенный президент имеет звание подполковника. Однако по закону, воинские звания присваивает лишь президент, то есть Лукашенко должен сам себя повысить.

Однако самопровозглашенный президент заявил, что не хочет этого делать, поэтому ждет новое звание от Путина.

Я подполковник по званию. Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин – полковник, обещал мне полковника присвоить – до сих пор не присвоил,

– пожаловался Лукашенко.

Пропагандиста Соловьева удивило то, что самопровозглашенный президент Беларуси хочет стать полковником российской армии, на что тот ответил: "Это же моя проблема, а не ваша. Пообещал – сделай".

Также пропагандист спросил у Лукашенко о том, что делать с тем, что в таком случае и он, и Путин будут полковниками. На это Лукашенко заявил, что присвоит Путину звание генерала.

Мы его генералом сделаем,

– добавил Лукашенко.

Другие заявления Лукашенко

Во время интервью с пропагандистом Владимиром Соловьевым самопровозглашенный белорусский президент сделал немало странных и скандальных заявлений. Конечно, Украину Лукашенко не вспомнить не мог.

Лукашенко вспомнил фейк, который создала белорусская пропаганда о якобы "украинском беспилотнике", который сбили над полигоном под Брестом. Конечно, Лукашенко обвинил Украину в провокациях и пригрозил, что в следующий раз "будет действовать жестче".

Кроме того, он цинично выдал, что Минск готов совместно с Москвой дать "военный ответ" Украине, если наша страна "решится на наступление на Донбасс".

Однако даже о таких откровенно враждебных высказываниях в отношении Украины Лукашенко убежден, что через 15 лет наша страна будет "частью Союзного государства".

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