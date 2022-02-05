Григорий Азаренок в своей пропагандистской программе уже едва не боготворил Александра Лукашенко. Об этом сообщает 24 канал.

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Возблагодарим Бога за чудо, – Азаренок

Автор лучших "выбросов" белорусской пропаганды Григорий Азаренок в традиционной для себя манере "намекнул" на то, что якобы "белорусы не достойны Лукашенко", когда перечисляют деньги, выходят на митинги и тому подобное.

Не обошел пропагандист и темы массовых протестов после фальсификации результатов выборов, которые охватили Беларусь в 2020 году. По словам Азаренка, если бы не Лукашенко, то "страна бы стояла на коленях".

Что было бы, если бы в 2020 ситуация повернулась бы иначе? И на коленях бы уже все стояли и просили: "Верните, верните бацьку",

– заявил пропагандист.

Приход к власти Александра Лукашенко в 1994 году Азаренок назвал "спасением" со словами "Такое чудо, как в 1994, случается только раз". Поэтому пропагандист призвал "поблагодарить Бога за подаренное чудо".

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Другие заявления Азаренка

Григорий Азаренок – самый преданный режиму самопровозглашенного президента Александра Лукашенко пропагандист. Его агрессивной риторике могут позавидовать даже коллеги из "пропагандистского цеха" в России.

Например, когда на границе Беларуси и Польши был миграционный кризис, Азаренок открыто угрожал Польше разрушением Варшавы и обвинял Запад в кризисе.

Когда Беларусь дисквалифицировали на Евровидении из-за политического подтекста конкурсной песни, Азаренок обругал победителей конкурса группу Maneskin и заявил, что "лучше пусть будет в Беларуси диктатура".

Украинцев в своих заявлениях пропагандист также не оставляет без внимания. Нас он считает "нищенским и вымирающим народом".

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