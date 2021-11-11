На фоне этого Польша стянула на линию разграничения войска и пригрозила полностью закрыть путь в страну. Это решение вызвало истерику у пропагандистов Лукашенко.

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Один из них, Григорий Азарёнок, издал поток маразматических высказываний, обвинив польское государство в создании миграционного кризиса, а также "приплел" туда США.

Однако на этом он не остановился и начал угрожать Польше выдуманной боевой мощью белорусской армии, которая якобы "может разгромить весь Балто-Черноморский Союз".

Феерический спич Азарёнка. Интересно когда же ему усатый диктатор "героя" присвоит,

– прокомментировал маразм пропагандиста Анатолий Штирлиц.

Ситуация на белорусско-польской границе: коротко