Таким образом, белорусские пограничники хотят помешать мигрантам вернуться.

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В сети опубликовали возмутительное видео инцидента. На нем видно, как женщины выкрикивают в отчаянии.

Что происходит на границе в Беларуси

Из-за действий самопровозглашенного президента Александра Лукашенко на белорусской границе происходит миграционный кризис.

Белорусские пограничники выталкивают мигрантов через границу в Латвию, Литву и Польшу. Польские власти не могли справиться с наплывом людей, поэтому объявили режим чрезвычайного положения.

Также государство утвердило план строительства стены на границе. Президент Польши Анджей Дуда 2 ноября подписал спецзакон о строительстве стены на своей внешней границе ЕС. Кроме Беларуси он будет граничить с Украиной и Россией. СМИ ранее писали, что стоимость строительства будет составлять 1,6 миллиарда злотых, то есть около 350 миллионов евро.

Обратите внимание! Франция обвинила семью Лукашенко в организованной торговле людьми. Речь идет об умышленной организации поездок мигрантов к границе со странами ЕС.