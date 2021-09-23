За более чем четверть века у власти Александр Лукашенко показал себя диктатором, который сам видит себя "батькой" Беларуси. В годовщину тайной инаугурации 24 канал напоминает ТОП-10 наиболее скандальных высказываний самопровозглашенного президента Беларуси.

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Русификатор

Белорус Лукашенко фактически отказался от языка своих предков и заявил, что у него нет будущего. Самопровозглашенный языковед с самого начала своего правления начал активно насаждать русификацию и тормозить развитие белорусского языка. В 1994 году он заявил:

Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык — бедный язык. В мире существуют только два великих языка — русский и английский.

За почти 30 лет правления Лукашенко эта политика принесла ужасные результаты: белорусский язык был вытеснен на обочину, и сейчас большинство белорусов говорят на русском, не знают родного языка и не представляют себя без России.

Дошло до того, что в современной Беларуси говорить на родном языке стало опасным проявлением политической позиции. Пока за это еще не сажают, как, например, за бело-красный национальный флаг, но все к тому идет.

Неонацист

В 1995 году Лукашенко только пришел к власти и начал выстраивать свою вертикаль. К превращению Беларуси в суперпрезидентскую республику он привлек в союзники Адольфа Гитлера. В интервью немецкой газете Handelsblatt Лукашенко подобострастно расхвалил кровавого тирана и определил его деятельность себе указателем.

В свое время Германия была поднята из руин благодаря очень жесткой власти. Не все только плохое было связано в Германии с известным Адольфом Гитлером… Немецкий порядок формировался веками, при Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента… Германия поднялась благодаря сильной власти, благодаря тому, что вся нация сумела консолидироваться и объединиться вокруг сильного.

Лукашенко сначала восхищается Гитлером, а потом предает "фюрера":

Шокированные немцы этот пассаж из интервью Лукашенко убрали, но он по настоянию президента Беларуси разошелся в местных СМИ. Впоследствии Лукашенко подтвердил, что идет по пути "фюрера", но позже назвал все провокацией польских спецслужб.

Фальсификатор

В марте 2006 года Лукашенко победил на своих третьих президентских выборах. За два года до этого с помощью сомнительного референдума он изменил под себя Конституцию Беларуси и позволил себе баллотироваться в третий раз. Выборы проходили под тотальным контролем Лукашенко, который применил админресурс, давление на кандидатов и манипуляции.

После своей "победы" Александр Лукашенко вышел на пресс-конференцию, где прибег к открытому троллингу и признался в фальсификации выборов. Лукашенко заверил журналистов, что действительно отдал приказ местной ЦИК изменить количество голосов, но не в свою пользу, а в сторону уменьшения. Якобы, чтобы иностранные наблюдатели признали результаты и им было легче поверить в то, что Лукашенко любят не 93,5% белорусов, а лишь 83%.

Последние выборы мы сфальсифицировали, я уже западникам это говорил… За президента Лукашенко проголосовало 93,5%. Говорят, это не европейский показатель. Мы сделали 86%. Это правда было. И если сейчас начать пересчитывать бюллетени, то я не знаю, что с ними делать вообще. До выборов нам говорили, что если будут примерно европейские показатели на выборах, то мы ваши выборы признаем. Мы собирались сделать европейские показатели. Но тоже, видите, не получилось.

Из-за циничных манипуляций в Беларуси вспыхнули массовые протесты, но "Васильковая революция", которая происходила в марте 2006 года, была жестоко подавлена.

Антисемит

В 2007 году Лукашенко заехал в Бобруйск, увидел ровненько подстриженную траву, вспомнил, что когда-то так не было, а потом выдал антисемитскую тираду, в которой распространил примитивный и лживый стереотип о неряшливости иудеев. В стенограмме выступления президента эту скандальную фразу убрали, но она уже разошлась в СМИ, которые тогда в Беларуси еще не были разгромлены.

Если вы были в Бобруйске, вы видели, в каком состоянии город? Страшно было зайти, свинушник был. Это в основном еврейский был город, вы знаете, как евреи относятся к месту, где они живут… Посмотрите в Израиле, я вот был. Я ни в коем случае не хочу их обидеть, но они не очень заботятся, чтобы подстрижена трава была, как в Москве, у россиян, белорусов.

Слова Лукашенко спровоцировали международный скандал. Отдуваться пришлось послу Беларуси в Израиле – местное правительство вручило ему ноту протеста, в которой решительно осудило проявления антисемитизма.

Лукашенко неоднократно попадал в скандалы / Фото из архива 24 канала

В то же время посол Израиля в Беларуси пожелал белорусским городам когда-то приблизиться к уровню инфраструктуры городов в его стране. Приближение это так и не произошло, но травку в Беларуси дергают старательно.

Хам

Лукашенко никогда не подбирал слова, и из его хамских заявлений можно сделать еще несколько подборок. Диктатор имеет собственное мнение на все геополитические события и спешит дать им оценку. В 2011 году Лукашенко оскорбил главу Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу, который отказался ехать в Киев на саммит по ядерной безопасности и 25-ю годовщину Чернобыля, если туда пригласят белорусского диктатора:

Что касается таких козлов как Баррозу, ну, был какой-то Баррозу в Португалии, выгнали его и устроили в Еврокомиссию. Я меньше смотрю, что там где вякнул европейский чиновник. Их там тысячи.

Тогда же досталось и тогдашнему президенту Украины Януковичу, который стал "вшивым", потому что не пригласил белорусского коллегу в Киев.

Вы задайте этот вопрос Януковичу – почему белорусский президент не присутствует на их мероприятиях. Это вы у них спросите. К сожалению, вшивости хватает у нынешнего руководства Украины.

Лукашенко любит эмоционально высказаться / Фото my

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Также Лукашенко неоднократно называл европейских политиков безвольными и указывал, что "они не имеют яиц". О физиологических особенностях европейских политиков белорусский диктатор рассказывал в интервью скандальному российскому пропагандисту Сергею Доренко.

Гомофоб

В 2012 году глава МИД Германии Гидо Вестервелле назвал Лукашенко диктатором. Белорусского лидера слова о "последней диктатуре в Европе" оскорбили, и он решил ответить по-своему. Поскольку Вестервелле был открытым геем, Лукашенко решил сделать акцент на этом и заявил, что лучше быть диктатором, чем гомосексуалистом.

Это абсолютная истерика, и, как вы видите, в авангарде два типа политиков или вообще два типа от политики. Один живет в Варшаве, второй – в Берлине. Что касается второго – не то розового, не то голубого, который там о диктатуре кричал, – я так вот, услышав это, подумал: лучше быть диктатором, чем голубым, конечно.

Это, конечно, не единичные высказывания Лукашенко. Он также называет ЛГБТ-движение "голубней", прощал женщинам "лесбиянство", оставался принципиальным в отношении мужчин-геев, но не выработал единую систему взглядов относительно группового секса.

Вы знаете, наверное, я б не запретил (гей-парад в Минске – 24 канал). Конечно, по центру города они бы не бродили. Ну, где-то на окраине пусть бы собрались, пусть бы народ подивился. Ну и высказал свою точку зрения. Ладно, женщинам лесбиянство я прощаю. Но голубизну мужикам – никогда в жизни. Почему нет? Да потому что женщина – лесбиянка, потому что мы, мужики, дрянные.

Лукашенко об ЛГБТ:

Сексист

Лукашенко всегда себя позиционировал как мачо, особо не скрывал своих многочисленных любовниц и вел себя как сексист. Он никогда не останавливал себя и активно проповедовал пещерные представления о женщинах, место которых, по его убеждениям, либо на кухне, либо в постели.

У нас президент – не Литва. Там президент была Даля Грибаускайте – пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика.

Александр Лукашенко не понимает женщин в политике / Фото из архива 24 канала

Это не женское, тяжелое дело. Во-вторых, у меня и у российского президента полномочия верховного главнокомандующего. Ну, как женщина в юбке пройдет перед строем, на учениях… Сейчас женщины и штаны носят, но это не то.

Также Лукашенко известен фразой-мемом о "француженке с обмызганным лицом" (так политик назвал американку Синди Кроуфорд в 2004-м году).

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Под выборы-2020 Лукашенко в прямом смысле "зачистил" всех своих реальных и потенциальных соперников. Так, политики-мужчины оказались либо за решеткой, либо вынуждены были бежать из Беларуси. В этих условиях оппозицию к тирану попытались возглавить женщины – Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

Тихановская стала кандидаткой от оппозиционных сил на выборах президента и была главным оппонентом Лукашенко. Выборы-2020 были традиционно для Беларуси сфальсифицированы, и пока никто не знает, даже приблизительно, какими были реальные результаты.

Массовые фальсификации возмутили людей и заставили их выйти на улицы. Протесты были раздавлены режимом с особой жестокостью – десятки людей были убиты, тысячи оказались за решеткой, десятки или даже сотни тысяч – подверглись репрессиям. Сейчас сопротивление режиму Лукашенко в самой Беларуси фактически разгромлено. Белорусы массово бегут из страны и находят убежище в соседних Польше, Литве, Украине и других государствах. Зато Россия активно помогает диктатору и выдает Лукашенко его реальных и мнимых врагов.

Шантажист

После фейковых выборов и войны, которую Лукашенко начал против собственного народа, который восстал против него, диктатор оказался фактически в международной изоляции. ЕС ввел против Лукашенко и его приспешников санкции – в ответ диктатор начал мстить.

Он терроризировал Европу беженцами из Ирака, Сирии и Афганистана. Их сначала заманили в страну ложными обещаниями о беспрепятственном попадании в ЕС, но в реальности все было иначе. Белорусские силовики оперативно начали организовывать десант нелегальных мигрантов в Литву и Польшу.

Через Беларусь, вы были правы, несколько десятков, может быть, сотен (всех не пересчитаешь) уже афганцев – не иракцев, не сирийцев, а именно афганцев (которых они позвали на Запад, пообещали принять) пошли на Запад. Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью. Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси.

Несчастных людей силой и псами гнали на "штурм" границ с ЕС. Летом 2021 года проблема приобрела неслыханный масштаб и привлекла внимание всего мира. В итоге Литва начала укреплять границу с Беларусью, а Польша – силой возвращать лукашенковский десант.

Оккупант

В 2020 году перед "выборами" в комплиментарном интервью украинскому блогеру Дмитрию Гордону Лукашенко тепло, но свысока говорил о президенте Зеленском, желал ему самого лучшего и даже немного жалел.

Уже через год Лукашенко обвинил руководство Украины во всех смертных грехах и даже пообещал "освободительный поход".

Вы однажды допрыгаетесь, и я перейду границу без оружия, и соберу не 40, а минимум 90 процентов украинцев, и мы Украину вернем.

В условиях, когда Беларусь и Россия регулярно проводят совместные военные учения, где отрабатываются возможные боевые действия против НАТО и их союзников, подобные заявления вызывают по меньшей мере беспокойство. Сейчас отношения между Украиной и Беларусью находятся в самой низкой точке за всю историю отношений.

Александр Лукашенко – портрет диктатора:

Тролль

Несмотря на то, что отношения Киева и Минска пока хорошими не назовешь, Лукашенко продолжает уважать территориальную целостность и суверенность Украины. Но делает это по-своему.

Августовское заявление диктатора о возможности признания оккупации россиянами украинского Крыма многие и в Украине, и в России истолковали в пользу Москвы. СМИ страны-оккупанта подали это как крупную победу российской дипломатии, а в Украине даже вызвали посла Беларуси в МИД для объяснений. На самом же деле имел место троллинг от Лукашенко.

Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет. Помните про Будапештскую декларацию? Мы ее подписывали – Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, по-моему, Тони Блэр, кажется, от Великобритании был, кто-то еще. Мы подписали, почитайте ее. Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю. Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны. И Крым (признаю – 24 канал), и все остальное.

На самом же деле российский крупный бизнес – от "Аэрофлота" и "Сбербанка" и до операторов сотовой связи и владельцев супермаркетов – все строго и непреклонно придерживаются западных санкций и не признают российскую оккупацию украинского Крыма, избегают ведение бизнеса напрямую с полуостровом и таким образом де-факто признают юрисдикцию Киева над Крымом.

Именно это имел в виду тролль Лукашенко, который упрекнул россиянам в двойных стандартах. Те же, по традиции, подали это как "победу".