За понад чверть століття при владі Олександр Лукашенко показав себе диктатором, який сам бачить себе "бацькою" Білорусі. У роковини таємної інавгурації 24 канал нагадує ТОП-10 найбільш скандальних висловлювань самопроголошеного президента Білорусі.

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Русифікатор

Білорус Лукашенко фактично відмовився від мови своїх предків та заявив, що у неї немає майбутнього. Самопроголошений мовознавець від самого початку свого правління почав активно насаджувати русифікацію та гальмувати розвиток білоруської мови. У 1994 році він заявив:

Люди, які говорять білоруською мовою, не можуть нічого робити, крім як розмовляти нею, бо по-білоруськи не можна висловити нічого великого. Білоруська мова – бідна мова. У світі існують лише дві великих мови – російська та англійська.

За майже 30 років правління Лукашенка ця політика принесла жахливі результати білоруська мова була витіснена на маргінес й нині більшість білорусів розмовляють російською, не знають рідної мови й не уявляють себе без Росії.

Дійшло до того, що в сучасній Білорусі говорити рідною мовою стало небезпечним проявом політичної позиції. Наразі за це ще не саджають, як, наприклад, за біло-червоний національний прапор, але все до того йде.

Неонацист

У 1995 році Лукашенко лише тільки прийшов до влади й почав вибудовувати свою вертикаль. У перетворенні Білорусі на суперпрезидентську республіку він залучив у союзники Адольфа Гітлера. В інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt Лукашенко улесливо розхвалив кривавого тирана й визначив його діяльність собі за дороговказ.

Свого часу Німеччина була піднята з руїн завдяки дуже жорсткій владі. Не все тільки погане було пов'язане в Німеччині з відомим Адольфом Гітлером… Німецький порядок формувався століттями, при Гітлері це формування досягло найвищої точки. Це те, що відповідає нашому розумінню президентської республіки і ролі в ній президента... Німеччина піднялася завдяки сильній владі, завдяки тому, що вся нація зуміла консолідуватися й об'єднатися навколо сильного.

Лукашенко спочатку захоплюється Гітлером, а згодом зраджує "фюрера":

Шоковані німці цей пасаж з інтерв'ю Лукашенка прибрали, але він за наполяганням президента Білорусі розійшовся місцевими ЗМІ. Згодом Лукашенко підтвердив, що йде шляхом "фюрера", але пізніше назвав все провокацією польських спецслужб.

Фальсифікатор

У березні 2006 року Лукашенко "переміг" на своїх третіх президентських виборах. За два роки до цього за допомогою сумнівного референдуму він змінив під себе Конституцію Білорусі та дозволив собі балотуватися втретє. Вибори відбувалися під тотальним контролем Лукашенка, який застосував адмінресурс, тиск на кандидатів та маніпуляції.

Після своєї "перемоги" Олександр Лукашенко вийшов на пресконференцію, де вдався до відкритого тролінгу та зізнався у фальсифікації виборів. Лукашенко запевнив журналістів, що дійсно віддав наказ місцевій ЦВК змінити кількість голосів, але не на свою користь, а у бік зменшення. Начебто, щоб іноземні спостерігачі визнали результати й їм було легше повірити в те, що Лукашенка люблять не 93,5% білорусів, а лише 83%.

Останні вибори ми сфальсифікували, я вже західникам це говорив... За президента Лукашенка проголосувало 93,5%. Кажуть, це не європейський показник. Ми зробили 86%. Це правда було. І якщо зараз почати перераховувати бюлетені, то я не знаю, що з ними робити взагалі. До виборів нам говорили, що якщо будуть приблизно європейські показники на виборах, то ми ваші вибори визнаємо. Ми збиралися зробити європейські показники. Але теж, бачите, не вийшло.

Через цинічні маніпуляції в Білорусі спалахнули масові протести, але "Волошкова революція" березня 2006 року була жорстоко придушена.

Антисеміт

У 2007 році Лукашенко заїхав до Бобруйська, побачив рівненько підстрижену траву, згадав, що колись так не було, а потім видав антисемітську тираду, в якій поширив примітивний і брехливий стереотип про неохайність юдеїв. У стенограмі виступу президента цю скандальну фразу прибрали, але вона вже розійшлася ЗМІ, які тоді в Білорусі ще не були розгромлені.

Якщо ви були в Бобруйську, ви бачили, в якому стані місто? Страшно було зайти, свинарник був. Це переважно єврейське було місто, ви знаєте, як євреї ставляться до місця, де вони живуть... Подивіться в Ізраїлі, я ось був. Я ні в якому разі не хочу їх образити, але вони не дуже піклуються, щоб підстрижена трава була, як в Москві, у росіян, білорусів.

Слова Лукашенка спровокували міжнародний скандал. Віддуватися довелося послу Білорусі в Ізраїлі – місцевий уряд вручив йому ноту протесту, в якій рішуче засудив прояви антисемітизму.

Лукашенко неодноразово потрапляв у скандали / Фото з архіву 24 каналу

Водночас посол Ізраїлю в Білорусі побажав білоруським містам колись наблизитися до рівня інфраструктури міст у його країні. Наближення цього так і не сталося, але травичку в Білорусі скубуть старанно.

Хам

Лукашенко ніколи не добирав слів і з його хамських заяв можна зробити це кілька добірок. Диктатор має власну думку на всі геополітичні події та поспішає дати їм оцінку. У 2011 році Лукашенко образив голову Єврокомісії Жозе Мануела Баррозу, який відмовився їхати до Києва на саміт з ядерної безпеки та 25-і роковини Чорнобиля, якщо туди запросять білоруського диктатора:

Що стосується таких козлів як Баррозу, ну, був якийсь Баррозу в Португалії, вигнали його і влаштували в Єврокомісію. Я менше дивлюся, що там де вякнув європейський чиновник. Їх там тисячі.

Тоді ж дісталося й тодішньому президенту України Януковичу, який став "вшивим", адже не запросив білоруського колегу до Києва.

Ви поставте це запитання Януковичу – чому білоруський президент не присутній на їхніх заходах. Це ви у них запитайте. На жаль, вшивості вистачає у нинішнього керівництва України.

Лукашенко полюбляє емоційно висловитися / Фото my

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Також Лукашенко неодноразово називав європейських політиків безвольними та вказував, що "вони не мають яєць". Про фізіологічні особливості європейських політиків білоруський диктатор розповідав в інтерв'ю скандальному російському пропагандисту Сергію Доренку.

Гомофоб

У 2012 році очільник МЗС Німеччини Гідо Вестервелле назвав Лукашенка диктатором. Білоруського лідера слова про "останню диктатуру в Європі" образили й він вирішив відповісти по-своєму. Оскільки Вестервелле був відкритим геєм, Лукашенко вирішив зробити акцент на цьому й заявив, що краще бути диктатором, ніж гомосексуалістом.

Це абсолютна істерика, і, як ви бачите, в авангарді два типи політиків або взагалі два типи від політики. Один живе у Варшаві, другий – у Берліні. Що стосується другого – не те рожевого, не те блакитного, – який там про диктатуру кричав, – я так ось, почувши це, подумав: краще бути диктатором, ніж блакитним, звичайно.

Це, звісно, не поодинокі висловлювання Лукашенка. Він також називає ЛГБТ-рух "голубнею", вибачав жінкам "лесбійство", залишався принциповим щодо чоловіків-геїв, але не виробив єдину систему поглядів щодо групового сексу.

Ви знаєте, напевно, я б не заборонив (гей-парад у Мінську – 24 канал). Звичайно, по центру міста вони б не бродили. Ну, десь на околиці хай би зібралися, хай би народ подивився. Ну і висловив свою точку зору. Гаразд, жінкам лесбіянство я прощаю. Але блакить мужикам – ніколи в житті. Чому ні? Та тому що жінка – лесбіянка, бо ми, мужики, погані.

Лукашенко про ЛГБТ:

Сексист

Лукашенко завжди себе позиціонував як мачо, особливо не приховував своїх численних коханок й поводив себе як сексист. Він ніколи не зупиняв себе й активно проповідував печерні уявлення про жінок, місце яких, за його переконаннями, або на кухні, або – в ліжку.

У нас президент – не Литва. Там президент була Даля Грібаускайте – прийшла, усміхнулася, посиділа і пішла. Ні за що не відповідає, тому що там парламентська республіка...

Олександр Лукашенко не розуміє жінок у політиці / Фото з архіву 24 каналу

Це не жіноча, важка справа. По-друге, у мене і у російського президента повноваження верховного головнокомандувача. Ну, як жінка в спідниці пройде перед строєм, на навчаннях... Зараз жінки і штани носять, але це не те.

Також Лукашенко відомий фразою-мемом про "француженку з обмизганим обличчям" (так політик назвав американку Сінді Кроуфорд у 2004-му році).

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Під вибори-2020 Лукашенко у прямому сенсі "зачистив" усіх своїх реальних і потенційних суперників. Так, політики-чоловіки опинилися або за ґратами, або змушені були тікати з Білорусі. У цих умовах опозицію до тирана спробували очолити жінки – Світлана Тихановська, Марія Колесникова та Вероніка Цепкало.

Тихановська стала кандидаткою від опозиційних сил на виборах президента й була головним опонентом Лукашенка. Вибори-2020 були традиційно для Білорусі сфальшовані й наразі ніхто не знає, навіть приблизно, якими були реальні результати.

Масові фальсифікації обурили людей й змусили їх вийти на вулиці. Протести були розчавлені режимом з особливою жорстокістю – десятки людей були вбиті, тисячі опинилися за ґратами, десятки або навіть сотні тисяч – зазнали репресій. Наразі спротив режиму Лукашенка в самій Білорусі фактично розгромлений. Білоруси масово тікають з країни й знаходять притулок у сусідніх Польщі, Литві, Україні та інших державах. Натомість Росія активно допомагає диктатору та видає Лукашенкові його реальних та уявних ворогів.

Шантажист

Після фейкових виборів і війни, яку Лукашенко розпочав проти власного народу, що повстав проти нього, диктатор опинився фактично у міжнародній ізоляції. ЄС ввів проти Лукашенка та його посіпак санкції – у відповідь диктатор почав мститися.

Він тероризував Європу біженцями з Іраку, Сирії та Афганістану. Їх спочатку заманили до країни хибними обіцянками про безперешкодне потрапляння до ЄС, але в реальності все було інакше. Білоруські силовики оперативно почали організовувати десант нелегальних мігрантів до Литви й Польщі.

Через Білорусь, ви мали рацію, кілька десятків, можливо, сотень (всіх не перелічиш) вже афганців – не іракців, не сирійців, а саме афганців (яких вони покликали на Захід, пообіцяли прийняти) пішли на Захід. Що зробили поляки: вони відловили, інакше не скажеш, близько 50 осіб на території Польщі, які, як вони зізналися, йшли до Німеччини, куди їх покликала муттер Меркель. І під загрозою зброї, стріляючи поверх голів, видавили їх на кордон з Білоруссю. Природно, вони йшли до Німеччини, в Білорусь вони йти не хочуть. Таким чином Польща влаштувала прикордонний конфлікт на кордоні, порушивши державний кордон Білорусі.

Нещасних людей силою та псами гнали на "штурм" кордонів з ЄС. Влітку 2021 року проблема набула нечуваного масштабу й привернула увагу всього світу. У підсумку Литва почала укріплювати кордон з Білоруссю, а Польща – силою повертати лукашенківський десант.

Окупант

У 2020 році перед "виборами" у компліментарному інтерв'ю українському блогеру Дмитру Гордону Лукашенко тепло, але зверхньо говорив про президента Зеленського, бажав йому найкращого і навіть дещо жалів.

Вже за рік Лукашенко звинуватив керівництво України в усіх смертних гріхах й навіть пообіцяв "визвольний похід".

Ви якось дострибаєтеся, і я перейду кордон без зброї і зберу не 40, а мінімум 90 відсотків українців, і ми Україну повернемо.

В умовах, коли Білорусь та Росія регулярно проводять спільні військові навчання, де відпрацьовуються можливі бойові дії проти НАТО та їх союзників, подібні заяви викликають щонайменше занепокоєння. Наразі відносини між Україною та Білоруссю перебувають у найнижчій точці за всю історію стосунків.

Олександр Лукашенко – портрет диктатора:

Троль

Попри те, що стосунки Києва та Мінська наразі добрими не назвеш, Лукашенко продовжує поважати територіальну цілісність та суверенність України. Але робить це по-своєму.

Серпневу заяву диктатора про можливість визнання окупації росіянами українського Криму багато хто і в Україні, і в Росії розтлумачили на користь Москви. ЗМІ країни-окупанта подали це як велику перемогу російської дипломатії, а в Україні навіть викликали посла Білорусі до МЗС для пояснень. Насправді ж мав місце тролінг від Лукашенка.

Коли Білорусь Крим визнає? Я відповідаю публічно: коли останній олігарх в Росії визнає Крим і почне поставляти туди продукти. За мною справа не заіржавіє. Пам'ятаєте про Будапештську декларацію? Ми її підписували – Назарбаєв, Єльцин, Лукашенко, Клінтон, по-моєму, Тоні Блер, здається, від Великобританії був, хтось ще. Ми підписали, почитайте її. Мій підпис там стоїть, але я і через це переступлю. Україна, бачите, що творить? У мене руки розв'язані. І Крим (визнаю – 24 канал), і все інше.

Насправді ж російський великий бізнес – від "Аерофлоту" та "Сбєрбанку" й до операторів стільникового зв'язку та власників супермаркетів – всі суворо та непохитно дотримуються західних санкцій та не визнають російську окупацію українського Криму, уникають ведення бізнесу напряму з півостровом й таким чином, де-факто, визнають юрисдикцію Києва над Кримом.

Саме це мав на увазі троль Лукашенко, який дорікнув росіянам у подвійних стандартах. Ті ж, за традицією, подали це як "перемогу".