Убогий и бессодержательный, как и вся московия. Представляю, как сейчас там подгорают ватаны от вывода флота.
Читайте путин определился с главным сценарием попытки аннексии территорий Украины
Флот россии дал заднюю
Тот самый флот, на который они все молились и рассказывали, какой он мощный, и как навалит американским авианосцам.
Реальность оказалась не такой сладкой, как влажные мечты ватана. Черноморский флот частично наваливает рыбам, частично бежал в Новороссийск.
Мечтам путина не суждено было сбыться / Фото Getty Images
Важно путин начал с ЕС то же, что было с Украиной
россияне не способны контролировать Черное море
Еще одна важная реперная точка войны: московиты не могут контролировать Черное море. Последствия не заставят себя ждать.
Также интересно – путин требует наступать: каковы возможности мстительного маньяка: смотрите видео