Актуальну інформацію про ситуацію на фронті розповіли у Генштабі ЗСУ. Про те, що відбувається на головних напрямках, – читайте далі.
Актуально окупанти вели штурмові дії на території Вуглегірської ТЕС – знову зазнали втрат і відійшли
Ситуація на Півночі України
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєво не змінилась. Проте у Чернігівській області ворог обстріляв село Миколаївка.
росіяни намагаються не пропустити ЗСУ до держкордону
На Слобожанському напрямку ворог докладає зусиль, аби не пропустити українські війська у бік державного кордону. Мовиться про північ та північний схід Харківщини.
На Харківському напрямку активних дій ворога не було, проте він накривав вогнем з танків, ствольної та реактивної артилерії населені пункти: Харків, Золочів, Питомник, Борщова, Лісне, Руські та Черкаські Тишки та Мосьпанове.
Ситуація на Харківщині / Скриншот Liveuamap
Ситуація на Донбасі:
- Слов'янський напрямок: окупанти обстріляли райони Грушувахи, Долини, Краснопілля, Дібровного, Мазанівки, Протопопівки, Чепіля, Великої Комишувахи, Норцівки, Богородичного, Вірнопілля та Карнаухівки.
- Краматорський: ворог стріляв з танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Верхньокам'янського, Стародубівки, Пискунівки, Сіверська, Білогорівки, Григорівки, Спірного та Виїмки.
- Окупанти проводили штурмові дії у напрямку Верхньокам'янського та Сіверська, проте українські захисники дали там відсіч.
- Бахмутський напрямок: з артилерії війська агресора обстріляли райони Яковлівки, Соледара, Бахмута, Покровського, Бахмутського та Новолуганського.
- росіяни в черговий раз вели штурм у напрямку Покровського та території Вуглегірської ТЕС. Проте українців завдали ворогу втрат і він відійшов.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках були обстріли біля низки населених пунктів. Також росіяни вдарили з авіації біля Красногорівки та Кам'янки.
Ситуація на Донбасі / Скриншот Liveuamap
Що відбувається на Півдні
Противник обороняє раніше зайняті позиції і намагається стримати контрнаступальні дії Сил оборони. По лінії зіткнення росіяни стріляли із ствольної і реактивної артилерії та танків по лінії зіткнення.
Що відбувається на Півдні / Скриншот Liveuamap
Карта бойових дій станом на 23 липня / Скриншот Liveuamap
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