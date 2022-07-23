Актуальну інформацію про ситуацію на фронті розповіли у Генштабі ЗСУ. Про те, що відбувається на головних напрямках, – читайте далі.

Актуально окупанти вели штурмові дії на території Вуглегірської ТЕС – знову зазнали втрат і відійшли

Ситуація на Півночі України

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєво не змінилась. Проте у Чернігівській області ворог обстріляв село Миколаївка.

росіяни намагаються не пропустити ЗСУ до держкордону

На Слобожанському напрямку ворог докладає зусиль, аби не пропустити українські війська у бік державного кордону. Мовиться про північ та північний схід Харківщини.

На Харківському напрямку активних дій ворога не було, проте він накривав вогнем з танків, ствольної та реактивної артилерії населені пункти: Харків, Золочів, Питомник, Борщова, Лісне, Руські та Черкаські Тишки та Мосьпанове.

Ситуація на Харківщині / Скриншот Liveuamap

Ситуація на Донбасі:

Слов'янський напрямок: окупанти обстріляли райони Грушувахи, Долини, Краснопілля, Дібровного, Мазанівки, Протопопівки, Чепіля, Великої Комишувахи, Норцівки, Богородичного, Вірнопілля та Карнаухівки.

окупанти обстріляли райони Грушувахи, Долини, Краснопілля, Дібровного, Мазанівки, Протопопівки, Чепіля, Великої Комишувахи, Норцівки, Богородичного, Вірнопілля та Карнаухівки. Краматорський: ворог стріляв з танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Верхньокам'янського, Стародубівки, Пискунівки, Сіверська, Білогорівки, Григорівки, Спірного та Виїмки.

Окупанти проводили штурмові дії у напрямку Верхньокам'янського та Сіверська, проте українські захисники дали там відсіч.

Бахмутський напрямок: з артилерії війська агресора обстріляли райони Яковлівки, Соледара, Бахмута, Покровського, Бахмутського та Новолуганського.

з артилерії війська агресора обстріляли райони Яковлівки, Соледара, Бахмута, Покровського, Бахмутського та Новолуганського. росіяни в черговий раз вели штурм у напрямку Покровського та території Вуглегірської ТЕС. Проте українців завдали ворогу втрат і він відійшов.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках були обстріли біля низки населених пунктів. Також росіяни вдарили з авіації біля Красногорівки та Кам'янки.

Ситуація на Донбасі / Скриншот Liveuamap

Що відбувається на Півдні

Противник обороняє раніше зайняті позиції і намагається стримати контрнаступальні дії Сил оборони. По лінії зіткнення росіяни стріляли із ствольної і реактивної артилерії та танків по лінії зіткнення.



Що відбувається на Півдні / Скриншот Liveuamap

Зверніть увагу! Українська авіація разом з ракетно-артилерійськими підрозділами продовжує атакувати ворожі опорні пункти, склади і скупчення живої сили ворога.

Карта бойових дій станом на 23 липня / Скриншот Liveuamap

Це може зацікавити – окупанти відмовляються йти в бій на Півдні: