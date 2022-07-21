Таку думку 24 каналу висловив херсонський активіст Володимир Молчанов. Він прокоментував перемовини щодо розблокування експорту українського зерна, які відбулися 13 липня у Стамбулі.

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Дипломати припускали, що росія та Україна могли б погодитись на перемир'я під час того, як Чорним морем йтимуть судна з вантажами. На думку експертів, путін міг би використати так зване перемир'я для передислокації військ. Зокрема, із півдня частини російської армії могби б перекинути на схід України.

Як росіяни можуть використати "зернове перемир'я"

Молчанов вважає, що якби певне перемир'я між Україною та росією все-таки було досягнуто, кремль навпаки намагався б посилити свої позиції на півдні України.

Я думаю, для путіна південь важливіший, ніж схід, який вже абсолютно зруйнований. Адже там на територіях, захоплених росіянами, вся міська інфраструктура знищена,

– зазначив він.

"Хоч би не сталося так, що вони (росіяни – 24 канал) зі сходу перекидатимуть сили на південь для додаткового захисту", – додав активіст.

Становище російської армії

За словами Молчанова, путін розуміє, що на сході України йому мало що загрожує. Зокрема тому, що очільник кремля не боїться втрат серед своїх військ. Адже значну частину російської армії на східному фронті становить примусово мобілізоване населення Донбасу.

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"Це населення зараз є для росіян більш-менш надійним живим щитом. Вони використовували цих людей для завалювання "м'ясом" позицій ЗСУ. Примусово мобілізованих кидали на українські позиції з поганим оснащенням, іноді навіть без бронежилетів", – розповів херсонський активіст.

Чого бояться окупанти

Натомість на півдні, за словами Молчанова, росіяни мають паритет у живій силі і певну перевагу в артилерії. Попри це, окупанти бояться контрнаступу ЗСУ. Загарбники остерігаються того, що їхнє угрупування на правому березі Дніпра може бути відрізане.

"Вони (окупанти – 24 канал) мають дальнобійні РСЗВ типу "Торнадо". Вони можуть розмістити їх на лівому березі Дніпра, наприклад, у районі Нової Каховки, Олешок та Голої Пристані. І звідти "діставати" до лінії фронту", – сказав активіст.

Як реагуватимуть херсонці

Він додав, що якими би не були плани росіян, жителі тимчасово окупованої Херсонщини поставляться до можливого перемир'я дуже негативно.

Усіма херсонцями це буде сприйматися як люта зрада. Це не варте того,

– наголосив Молчанов.

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