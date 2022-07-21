Такое мнение 24 каналу высказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он прокомментировал состоявшиеся 13 июля в Стамбуле переговоры по разблокированию экспорта украинского зерна.

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Дипломаты предполагали, что россия и Украина могли бы согласиться на перемирие во время того, как по Черному морю будут идти суда с грузами. По мнению экспертов, путин мог бы использовать так называемое перемирие для передислокации войск. В частности, с юга части российской армии могли бы перебросить на восток Украины.

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Молчанов считает, что если бы определенное перемирие между Украиной и россией все же было достигнуто, кремль наоборот пытался бы усилить свои позиции на юге Украины.

Я думаю, для путина юг важнее востока, который уже совершенно разрушен. Там ведь на территориях, захваченных россиянами, вся городская инфраструктура уничтожена,

– отметил он.

"Хоть бы не случилось так, что они (россияне – 24 канал) с востока будут перебрасывать силы на юг для дополнительной защиты", – добавил активист.

Положение российской армии

По словам Молчанова, путин понимает, что на востоке Украины ему мало что угрожает. В частности, потому, что глава кремля не боится потерь среди своих войск. Ведь значительную часть российской армии на восточном фронте составляет принудительно мобилизованное население Донбасса.

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"Это население сейчас является для россиян более или менее надежным живым щитом. Они использовали этих людей для заваливания "мясом" позиций ВСУ. Принудительно мобилизованных бросали на украинские позиции с плохим оснащением, иногда даже без бронежилетов", – рассказал активист.

Чего боятся оккупанты

На юге, по словам Молчанова, россияне имеют паритет в живой силе и определенное преимущество в артиллерии. Несмотря на это, оккупанты боятся контрнаступления ВСУ. Захватчики опасаются того, что их группировка на правом берегу Днепра может быть отрезана.

"Они (оккупанты – 24 канал) имеют дальнобойные РСЗО типа "Торнадо". Они могут разместить их на левом берегу Днепра, например, в районе Новой Каховки, Олешек и Голой Пристани. И оттуда "доставать" до линии фронта", – сказал активист.

Как будут реагировать херсонцы

Он добавил, что какими бы ни были планы россиян, жители временно оккупированной Херсонщины отнесутся к возможному перемирию очень негативно.

Всеми херсонцами это будет восприниматься как яростная измена. Это не стоит того,

– подчеркнул Молчанов.

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